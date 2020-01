Saturday’s College Basketball

By The Associated Press

EAST

Adelphi 94, New Haven 91

Albany (NY) 74, Binghamton 62

Albertus Magnus 76, York (Pa.) 73

Advertisement

Albright 74, Stevenson 63

Allegheny 76, Wabash 70

Amherst 116, Lesley 44

Assumption 83, Molloy 79

Bentley 76, St. Anselm 65

Bowie St. 75, Winston-Salem 72

Bridgewater (Mass.) 87, Colby-Sawyer 71

Brooklyn 84, Centenary (NJ) 76

Caldwell 91, Goldey Beacom 73

Catholic 67, Manhattanville 50

Christopher Newport 92, Widener 81

Cortland St. 102, Cabrini 62

Curry 69, E. Nazarene 62

Delhi 58, SUNY-Canton 54

Elizabethtown 74, St. Mary’s (Md.) 71

Fairmont St. 123, Carlow 48

Franklin & Marshall 62, Neumann 59

Franklin Pierce 77, St. Michael’s 74

Georgian Court 93, Nyack 80

Gettysburg 63, McDaniel 52

Hartford 61, New Hampshire 52

Hartwick 71, Elmira 64

Harvard 77, UC Irvine 73

Hobart 77, Ursinus 53

Hofstra 102, Elon 75

Houghton 83, SUNY-ESF 61

Ithaca 88, Moravian 83

Jefferson 67, Felician 62

La Roche 90, D’Youville 79

Lincoln (Pa.) 93, Livingstone 83

Mass. College 95, Norwich 76

Mass.-Boston 62, E. Connecticut 58

Mass.-Lowell 66, UMBC 63

Messiah 75, Lancaster Bible 49

Morgan St. 81, Delaware St. 68

Mount Aloysius 66, Alfred St. 57

Mount St. Mary’s 82, LIU Brooklyn 73, 2OT

Muhlenberg 95, Sarah Lawrence 85

N. Illinois 73, Buffalo 72

Nazareth 87, Penn St.-Harrisburg 82

New England Coll. 116, Lyndon St. 75

North Texas 67, Marshall 64

Notre Dame 88, Syracuse 87

Ohio Dominican 88, Alderson-Broaddus 82, OT

Oswego St. 84, Montclair St. 73

Penn St. 89, Iowa 86

Penn St. Behrend 81, Franciscan 70

Pitt.-Greensburg 76, Pitt.-Bradford 62

Post (Conn.) 101, Holy Family 58

Princeton 78, Penn 64

Purchase 92, NY Maritime 79

Robert Morris 69, Merrimack 58

S. Connecticut 64, Pace 61

Salve Regina 86, Worcester St. 69

Sciences (Pa.) 72, Concordia (N.Y.) 65

St. Francis (Pa.) 93, CCSU 69

St. Joseph’s (LI) 63, William Paterson 52

St. Thomas Aquinas 85, St. Rose 79

Stonehill 82, Daemen 76

Trinity (Conn.) 87, Anna Maria 76

Tufts 75, Nichols 65

W. New England 77, Suffolk 59

Wake Forest 69, Pittsburgh 65

Wesleyan (Conn.) 89, Mount St. Vincent 66

Wilkes 86, Susquehanna 84

William & Mary 66, Northeastern 64

Worcester Tech 90, Framingham St. 38

SOUTH

Appalachian St. 74, Georgia Southern 72

Ark.-Pine Bluff 80, MVSU 76

Auburn 80, Mississippi St. 68

Austin Peay 82, UT Martin 63

Belmont 67, E. Illinois 55

Charlotte 68, Middle Tennessee 62

Chattanooga 70, Mercer 61

Clemson 81, NC State 70

Coastal Carolina 74, Georgia St. 72

Coll. of Charleston 85, James Madison 69

FAU 59, UTEP 56

Florida St. 78, Louisville 65

Furman 65, ETSU 56

Georgia 65, Memphis 62

Jacksonville St. 80, E. Kentucky 71

Kentucky 71, Missouri 59

LSU 78, Tennessee 64

Louisiana-Monroe 69, South Alabama 49

Morehead St. 83, Tennessee Tech 72

NC Central 61, Florida A&M 45

North Florida 81, North Alabama 65

Piedmont 85, NC Wesleyan 74

Radford 73, High Point 62

SC State 79, Coppin St. 75

Samford 78, VMI 75

South Florida 75, UConn 60

Tulane 76, Cincinnati 71

Virginia 65, Virginia Tech 39

W. Carolina 86, The Citadel 82

Winthrop 87, Campbell 72

MIDWEST

Akron 69, E. Michigan 45

Albion 74, Case Western 69

Alma 97, Finlandia 89

Anderson (Ind.) 67, Earlham 59

Benedictine (Ill.) 102, Marian (Wis.) 35

Bethel (Minn.) 84, St. Mary’s (Minn.) 57

Bluffton 87, Transylvania 78

Butler 71, Creighton 57

Carleton 68, Macalester 54

Cent. Michigan 93, Miami (Ohio) 82

Chicago 85, North Park 65

Cleveland St. 82, Youngstown St. 74

Concordia (Moor.) 70, St. Thomas (Minn.) 68

Cornell (Iowa) 70, Lake Forest 68

DePauw 75, Hiram 69

Denison 67, Oberlin 63

Dominican (Ill.) 81, Aurora 69

Drake 80, Indiana St. 76

Eureka 82, MacMurray 61

Franklin 83, Defiance 64

Grinnell 120, Lawrence 115

Heidelberg 68, Mount Union 67

Illinois Tech 83, Concordia (Wis.) 74

Illinois Wesleyan 80, Millikin 71

John Carroll 85, Ohio Northern 72

Kansas 60, West Virginia 53

Marquette 71, Villanova 60

Milwaukee Engineering 95, Lakeland 70

Monmouth (Ill.) 70, Beloit 60

N. Michigan 58, Wayne (Mich.) 55

Ohio Wesleyan 65, Wooster 60

Otterbein 86, Muskingum 71

Providence 66, DePaul 65

Rockford 82, Concordia (Ill.) 80

Rose-Hulman 73, Hanover 57

S. Dakota St. 91, W. Illinois 56

St. John’s (Minn.) 82, Augsburg 63

St. Norbert 86, Knox 63

St. Olaf 84, Gustavus 68

UMKC 68, Utah Valley 63

Valparaiso 81, Evansville 79, OT

Viterbo 85, North Central (Minn.) 72

W. Michigan 77, Ohio 65

Wartburg 95, Dubuque 79

Webster 78, Fontbonne 65

Westminster (Mo.) 94, Principia 81

Wheaton (Ill.) 22, North Central (Ill.) 20

Wichita St. 74, Mississippi 54

Wis. Lutheran 80, Edgewood 72

Wis.-Eau Claire 66, Wis.-Whitewater 59

Wis.-Platteville 31, Wis.-Stout 23

Wittenberg 75, Kenyon 65

SOUTHWEST

Angelo St. 92, W. New Mexico 79

Arkansas 69, Texas A&M 59

Arkansas Tech 94, East Central 86

Baylor 59, Texas 44

Cameron 71, Texas-Tyler 52

Cent. Arkansas 79, McNeese St. 69

Dallas Baptist 72, Texas A&M-Kingsville 55

Henderson St. 74, S. Nazarene 55

Lubbock Christian 72, Texas-Permian Basin 67

Nicholls 70, Sam Houston St. 58

Oklahoma 66, Kansas St. 61

Oklahoma Baptist 80, Ouachita 62

Oklahoma Christian 70, St. Mary’s (Texas) 60

Prairie View 84, Alcorn St. 70

SE Oklahoma 80, Harding 64

St. Edward’s 93, Ark.-Fort Smith 75

TCU 81, Iowa St. 79, OT

Texas A&M Commerce 85, Midwestern St. 82

Texas A&M-CC 81, SE Louisiana 79

Texas St. 70, Arkansas St. 67

Texas Tech 85, Oklahoma St. 50

UALR 92, Texas-Arlington 89

FAR WEST

Arizona 75, Arizona St. 47

Austin 96, Johnson & Wales (CO) 77

Azusa Pacific 98, Notre Dame de Namur 64

BYU 63, Loyola Marymount 38

Biola 113, Chaminade 107

CS Northridge 109, Saint Katherine 75

CS San Bernardino 67, Sonoma St. 64

CS San Marcos 91, CS Monterey Bay 79

CSU-Chico 86, CS Dominguez Hills 81

Cal Lutheran 68, Redlands 65

Cal Poly-Pomona 66, San Francisco St. 55

Caltech 77, La Verne 76, OT

Colorado St. 72, Wyoming 61

Dallas 72, Colorado College 64

E. Washington 71, Portland St. 69

Fresno Pacific 69, Hawaii Pacific 68

Fresno St. 79, San Jose St. 64

Gonzaga 75, Pepperdine 70

Long Beach St. 76, Cal State-LA 70

Montana St.-Billings 85, Concordia (Ore.) 73

N. Arizona 72, Weber St. 64

N. Colorado 74, Montana 66

Nevada 83, Boise St. 66

Pacific 107, Saint Mary’s (Cal) 99, 4OT

Portland 55, San Francisco 54

Sacramento St. 68, Idaho St. 49

San Diego St. 77, Utah St. 68

Santa Clara 80, San Diego 63

UC Riverside 89, San Diego Christian 51

UNLV 71, Air Force 59

Washington St. 79, UCLA 71

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.