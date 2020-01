Sentry Tournament of Champions Scores

By The Associated Press

Sunday At Plantation Course at Kapalua Kapalua, Maui, Hawaii Purse: $6.7 million Yardage: 7,596; Par 73 Final Round Individual FedExCup Points in parentheses Justin Thomas (500), $1,340,000 67-73-69-69—278 Patrick Reed (245), $636,000 72-66-74-66—278 Xander Schauffele (245), $636,000 69-68-71-70—278 Patrick Cantlay (135), $378,000 69-71-73-68—281 Rickie Fowler (105), $285,000 68-71-74-69—282 Joaquin Niemann (105), $285,000 66-72-74-70—282 Dustin Johnson (85), $206,000 72-71-71-69—283 Collin Morikawa (85), $206,000 71-71-70-71—283 Gary Woodland (85), $206,000 73-69-69-72—283 Jon Rahm (75), $179,000 69-73-70-72—284 J.T. Poston (68), $162,500 70-71-71-73—285 Matthew Wolff (68), $162,500 69-72-71-73—285 Lanto Griffin (60), $147,000 71-71-72-72—286 Cameron Champ (55), $127,333 73-74-69-72—288 Kevin Kisner (55), $127,333 72-72-68-76—288 Matt Kuchar (55), $127,333 68-74-71-75—288 Sebastián Muñoz (50), $106,000 72-75-72-70—289 Ryan Palmer (50), $106,000 71-72-75-71—289 Paul Casey (44), $90,500 74-72-69-75—290 Corey Conners (44), $90,500 73-70-74-73—290 Tyler Duncan (44), $90,500 69-78-68-75—290 Nate Lashley (44), $90,500 71-71-71-77—290 Adam Long (38), $80,500 74-71-75-71—291 Graeme McDowell (38), $80,500 74-69-76-72—291 Max Homa (35), $75,000 75-72-71-74—292 Sung Kang (35), $75,000 72-73-73-74—292 Jim Herman (32), $71,000 73-73-69-78—293 Chez Reavie (32), $71,000 74-71-73-75—293 Brendon Todd (30), $69,000 71-74-74-75—294 J.B. Holmes (28), $68,000 78-71-76-71—296 Dylan Frittelli (27), $67,000 72-77-73-75—297 Keith Mitchell (24), $65,500 76-72-73-81—302 Kevin Na (24), $65,500 76-74-77-75—302 Martin Trainer (22), $64,000 74-77-77-82—310

