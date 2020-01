Sony Open Scores

By The Associated Press

Thursday At Waialae Country Club Honolulu Purse: $6.6 million Yardage: 7,044; Par 70 (35-35) Partial First Round

Note: Due to darkness 14 golfers (none in top 15) unable to complete first round.

Collin Morikawa 32-33—65 Matt Jones 35-32—67 Ted Potter, Jr. 33-34—67 Ryan Palmer 35-32—67 Sam Ryder 35-32—67 Patrick Rodgers 34-34—68 Marc Leishman 36-32—68 Rory Sabbatini 34-34—68 Tim Wilkinson 37-31—68 Brian Harman 34-34—68 Pat Perez 34-34—68 Brendan Steele 35-33—68 Corey Conners 34-34—68 Brendon Todd 34-34—68 Cameron Davis 35-33—68 James Hahn 34-35—69 Abraham Ancer 33-36—69 D.J. Trahan 33-36—69 Zach Johnson 36-33—69 Hudson Swafford 35-34—69 Patrick Reed 36-33—69 Scott Harrington 34-35—69 Michael Gellerman 36-33—69 Alex Noren 36-33—69 Sungjae Im 33-36—69 Kevin Kisner 36-33—69 Matt Kuchar 34-35—69 Satoshi Kodaira 36-33—69 Keegan Bradley 35-34—69 Andrew Putnam 36-33—69 Michael Thompson 35-35—70 Daniel Berger 33-37—70 Jimmy Walker 35-35—70 Patton Kizzire 35-35—70 Jerry Kelly 32-38—70 Talor Gooch 33-37—70 Rhein Gibson 35-35—70 Chris Kirk 37-33—70 Cameron Smith 37-33—70 Kyle Stanley 34-36—70 Sepp Straka 34-36—70 Scott Piercy 35-35—70 Nate Lashley 35-35—70 Aaron Wise 34-36—70 Russell Knox 35-35—70 Nick Taylor 37-33—70 Emiliano Grillo 36-34—70 Lanto Griffin 35-36—71 Joaquin Niemann 37-34—71 Jim Herman 37-34—71 Vijay Singh 35-36—71 Charley Hoffman 36-35—71 Webb Simpson 37-34—71 Jason Dufner 35-36—71 Sung Kang 36-35—71 Graeme McDowell 35-36—71 Tom Hoge 35-36—71 Henrik Norlander 37-34—71 Eric Dugas 39-32—71 Matthew NeSmith 34-37—71 Graham DeLaet 36-36—72 Brandon Hagy 38-34—72 Bud Cauley 37-35—72 Carlos Ortiz 37-35—72 Adam Schenk 37-35—72 Sam Burns 36-36—72 Sebastián Muñoz 37-35—72 Martin Trainer 37-35—72 J.T. Poston 37-35—72 Adam Long 34-38—72 Brandt Snedeker 37-35—72 Charles Howell III 36-36—72 Kevin Tway 37-35—72 Ryan Armour 37-35—72 Peter Malnati 36-36—72 Brian Gay 36-36—72 David Hearn 37-35—72 Jamie Lovemark 37-35—72 Zac Blair 35-37—72 Justin Thomas 37-35—72 Anirban Lahiri 35-37—72 Chris Baker 37-35—72 Ben Martin 38-35—73 Chez Reavie 37-36—73 Xinjun Zhang 39-34—73 Doug Ghim 37-36—73 Ben Taylor 36-37—73 Mikumu Horikawa 35-38—73 Matt Every 37-36—73 Brice Garnett 35-38—73 Keith Mitchell 38-35—73 Brian Stuard 36-37—73 Cameron Percy 37-36—73 Parker McLachlin 37-37—74 Fabián Gómez 37-37—74 Joel Dahmen 39-35—74 Dylan Frittelli 37-37—74 J.J. Spaun 38-36—74 Mackenzie Hughes 39-35—74 Hank Lebioda 35-39—74 Kristoffer Ventura 38-36—74 Kazuki Higa 36-38—74 Will Gordon 35-39—74 Toru Nakajima 36-38—74 Tyler McCumber 37-37—74 Roger Sloan 39-35—74 Scott Brown 36-38—74 Tyler Duncan 36-38—74 Hideki Matsuyama 39-35—74 Jared Sawada 37-37—74 Troy Merritt 36-39—75 Robert Streb 39-36—75 Vaughn Taylor 38-37—75 Bo Van Pelt 42-34—76 Kyoung-Hoon Lee 40-36—76 Tomoyo Ikemura 37-39—76 Michael Gligic 38-38—76 Colt Knost 37-39—76 Russell Henley 39-37—76 Luke List 40-36—76 Chesson Hadley 40-37—77 Andrew Landry 39-38—77 Doc Redman 35-42—77 Shugo Imahira 41-37—78 Smylie Kaufman 37-41—78 Mark Hubbard 37-41—78 Rafael Campos 39-39—78 Vincent Whaley 43-38—81 Ryan Brehm 44-37—81 Alex Beach 43-38—81

