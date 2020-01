The American Express Par Scores

By The Associated Press

Sunday La Quinta, Calif. s-Stadium Course (Host Course); 7,113 yards; Par 72 q-La Quinta Counry Club; 7,060 yards; par 72 n-Nicklaus Tournament Course; 7,159 yards; par 72 Purse: $6.7 million Final Round Andrew Landry (500), $1,206,000 66s-64q-65n-67s—262 -26 Abraham Ancer (300), $730,300 68q-67n-66s-63s—264 -24 Scottie Scheffler (190), $462,300 65q-64n-66s-70s—265 -23 Bud Cauley (123), $301,500 68q-64n-71s-65s—268 -20 Sepp Straka (123), $301,500 69n-65s-68q-66s—268 -20 Sam Burns (89), $218,588 71s-68q-67n-63s—269 -19 Sebastian Cappelen (89), $218,588 67n-70s-64q-68s—269 -19 Tom Hoge (89), $218,588 66s-70q-66n-67s—269 -19 Ryan Moore (89), $218,588 68q-65n-67s-69s—269 -19 Rickie Fowler (68), $162,475 65q-64n-70s-71s—270 -18 Sungjae Im (68), $162,475 67q-66n-69s-68s—270 -18 Grayson Murray (68), $162,475 64s-71q-69n-66s—270 -18 Andrew Putnam (68), $162,475 67q-69n-65s-69s—270 -18 Tony Finau (55), $122,275 69q-62n-71s-69s—271 -17 Alex Noren (55), $122,275 67n-67s-68q-69s—271 -17 Adam Schenk (55), $122,275 66n-69s-68q-68s—271 -17 Talor Gooch (48), $98,825 69n-71s-64q-68s—272 -16 Hank Lebioda (48), $98,825 65n-71s-66q-70s—272 -16 Kevin Na (48), $98,825 69n-67s-69q-67s—272 -16 Matthew NeSmith (48), $98,825 68s-68q-70n-66s—272 -16 Paul Casey (37), $63,399 68q-67n-67s-71s—273 -15 Cameron Champ (37), $63,399 67n-71s-68q-67s—273 -15 Michael Gligic (37), $63,399 69n-65s-70q-69s—273 -15 Brian Harman (37), $63,399 67q-67n-69s-70s—273 -15 Kyoung-Hoon Lee (37), $63,399 68s-69q-68n-68s—273 -15 Sebastián Muñoz (37), $63,399 67n-68s-68q-70s—273 -15 Chase Seiffert (37), $63,399 66s-67q-67n-73s—273 -15 Tim Wilkinson (37), $63,399 71q-65n-66s-71s—273 -15 Daniel Berger (24), $41,121 69q-68n-69s-68s—274 -14 Cameron Davis (24), $41,121 66n-67s-72q-69s—274 -14 Chesson Hadley (24), $41,121 73q-67n-64s-70s—274 -14 Ben Martin (24), $41,121 72n-64s-71q-67s—274 -14 Doc Redman (24), $41,121 68s-70q-68n-68s—274 -14 Sam Ryder (24), $41,121 69s-70q-68n-67s—274 -14 Nick Watney (24), $41,121 67s-71q-65n-71s—274 -14 Vincent Whaley (24), $41,121 71n-68s-67q-68s—274 -14 David Hearn (17), $29,815 71q-68n-65s-71s—275 -13 Russell Knox (17), $29,815 66n-71s-70q-68s—275 -13 Maverick McNealy (17), $29,815 69q-65n-71s-70s—275 -13 J.T. Poston (17), $29,815 67n-69s-69q-70s—275 -13 Ted Potter, Jr. (17), $29,815 70s-63q-73n-69s—275 -13 Brendon Todd (17), $29,815 69n-68s-65q-73s—275 -13 Bronson Burgoon (11), $22,445 72s-66q-69n-69s—276 -12 Mark Hubbard (11), $22,445 69n-71s-67q-69s—276 -12 Brendan Steele (11), $22,445 70q-66n-67s-73s—276 -12 Vaughn Taylor (11), $22,445 69n-74s-64q-69s—276 -12 Cameron Tringale (11), $22,445 69s-69q-67n-71s—276 -12 Brandon Hagy (8), $16,989 74s-63q-69n-71s—277 -11 Max Homa (8), $16,989 71s-68q-63n-75s—277 -11 John Huh (8), $16,989 67n-69s-69q-72s—277 -11 Denny McCarthy (8), $16,989 71s-68q-65n-73s—277 -11 Harris English (8), $16,989 71n-68s-64q-74s—277 -11 Carlos Ortiz (8), $16,989 71s-70q-66n-70s—277 -11 Rory Sabbatini (8), $16,989 70n-70s-67q-70s—277 -11 Zac Blair (6), $15,410 64q-70n-71s-73s—278 -10 Ryan Brehm (6), $15,410 69s-67q-71n-71s—278 -10 Jason Dufner (6), $15,410 67s-71q-69n-71s—278 -10 Fabián Gómez (6), $15,410 69s-70q-67n-72s—278 -10 Scott Stallings (6), $15,410 67n-71s-67q-73s—278 -10 Jhonattan Vegas (6), $15,410 68n-69s-70q-71s—278 -10 Charley Hoffman (5), $14,807 74q-63n-69s-73s—279 -9 Scott Piercy (5), $14,807 67q-68n-72s-72s—279 -9 Matthew Wolff (5), $14,807 67q-69n-71s-72s—279 -9 Tyler Duncan (4), $14,338 66n-73s-67q-74s—280 -8 Tyler McCumber (4), $14,338 67s-71q-69n-73s—280 -8 Wes Roach (4), $14,338 68q-65n-69s-78s—280 -8 Patrick Rodgers (4), $14,338 69s-66q-72n-73s—280 -8 Troy Merritt (3), $13,802 71s-68q-68n-74s—281 -7 Henrik Norlander (3), $13,802 75s-66q-66n-74s—281 -7 Josh Teater (3), $13,802 67q-70n-69s-75s—281 -7 D.J. Trahan (3), $13,802 69s-69q-69n-74s—281 -7 Brian Stuard (3), $13,467 67n-70s-70q-75s—282 -6 Anirban Lahiri (3), $13,333 70n-70s-66q-77s—283 -5 Matt Every (3), $13,199 70n-67s-68q-82s—287 -1

