UC Riverside 77, Long Beach St. 69

By The Associated Press

LONG BEACH ST. (7-15)

Slater 4-10 2-2 12, Cobb 3-5 0-0 7, Hunter 7-15 3-4 20, Mansel 3-5 1-6 8, Morgan 2-6 4-4 8, Carter 4-9 4-5 14, Irish 0-3 0-0 0, Roberts 0-1 0-0 0, De Geest 0-0 0-0 0, Griffin 0-2 0-0 0. Totals 23-56 14-21 69.

UC RIVERSIDE (14-9)

Pickett 7-8 2-3 20, Kabellis 3-5 2-2 9, Martin 5-8 2-2 14, McWilliam 4-10 2-2 11, Chidom 4-6 2-2 11, McRae 3-6 0-1 6, McDonald 2-5 0-0 6, Elkaz 0-4 0-0 0, Mading 0-3 0-0 0, Watson 0-1 0-0 0, Pullin 0-0 0-0 0. Totals 28-56 10-12 77.

Halftime_29-29. 3-Point Goals_Long Beach St. 9-18 (Hunter 3-7, Slater 2-3, Carter 2-5, Cobb 1-1, Mansel 1-1, Griffin 0-1), UC Riverside 11-27 (Pickett 4-5, McDonald 2-4, Martin 2-5, McWilliam 1-1, Chidom 1-2, Kabellis 1-3, Watson 0-1, Mading 0-2, Elkaz 0-4). Rebounds_Long Beach St. 27 (Hunter 8), UC Riverside 36 (McWilliam 9). Assists_Long Beach St. 10 (Morgan 3), UC Riverside 16 (Kabellis 7). Total Fouls_Long Beach St. 17, UC Riverside 18. A_923 (3,168).

