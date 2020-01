UMBC 63, Maine 53

By The Associated Press

MAINE (6-15)

Fleming 6-11 3-4 18, Stumer 2-5 2-2 6, Prijovic 3-7 0-0 8, Ingo 0-6 3-4 3, Wright-McLeish 0-4 1-2 1, Okoh 3-9 1-2 8, Larsson 1-8 2-2 5, Iluyomade 2-3 0-0 4, Yagodin 0-0 0-0 0, Antoms 0-0 0-0 0. Totals 17-53 12-16 53.

UMBC (9-12)

Horvath 4-8 1-2 11, Jackson 4-9 6-8 16, Eytle-Rock 2-6 4-4 10, Owens 5-7 1-1 15, Akin 1-4 0-0 2, Council 2-8 0-0 6, Spasojevic 0-5 3-4 3, Schwietz 0-1 0-0 0. Totals 18-48 15-19 63.

Halftime_Maine 31-28. 3-Point Goals_Maine 7-28 (Fleming 3-3, Prijovic 2-6, Larsson 1-4, Okoh 1-4, Stumer 0-3, Ingo 0-4, Wright-McLeish 0-4), UMBC 12-28 (Owens 4-6, Jackson 2-4, Horvath 2-5, Council 2-6, Eytle-Rock 2-6, Schwietz 0-1). Rebounds_Maine 31 (Ingo 8), UMBC 32 (Jackson 7). Assists_Maine 9 (Wright-McLeish, Okoh, Larsson 2), UMBC 14 (Jackson 7). Total Fouls_Maine 19, UMBC 16. A_1,064 (5,000).

