By The Associated Press

Monday, Jan. 27

EAST

LIU 71, St. Francis (Pa.) 53

Merrimack 62, Fairleigh Dickinson 51

Morgan St. 55, Md.-Eastern Shore 44

Niagara 81, Canisius 62

Robert Morris 70, St. Francis Brooklyn 59

Sacred Heart 54, CCSU 52

Wagner 58, Bryant 45

SOUTH

Alcorn St. 73, Alabama St. 63

Bethune-Cookman 66, SC State 55

Furman 88, Bob Jones 24

Howard 66, Coppin St. 54

Jacksonville 73, Lipscomb 64

Kennesaw St. 59, North Alabama 56

Kentucky 68, Auburn 61

NC A&T 58, Delaware St. 53

Norfolk St. 59, Florida A&M 51

North Florida 65, Liberty 50

Southern U. 55, Alabama A&M 46

Stetson 72, NJIT 49

MIDWEST

Indiana 65, Minnesota 52

SOUTHWEST

Prairie View 81, MVSU 47

Texas Southern 78, Ark.-Pine Bluff 77

FAR WEST

Idaho 71, S. Utah 56

N. Arizona 85, Sacramento St. 65

N. Colorado 63, E. Washington 42

