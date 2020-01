Wright St. 75, Cleveland St. 62

By The Associated Press

CLEVELAND ST. (7-12)

Beaudion 6-17 1-3 14, Eichelberger 4-15 5-9 13, Gomillion 1-3 3-4 5, Hill 1-4 0-0 2, Johnson 1-5 0-0 2, Patton 9-13 1-4 21, Penn 1-1 3-3 5, Thomas 0-2 0-0 0. Totals 23-60 13-23 62.

WRIGHT ST. (16-4)

Ash 2-4 0-0 4, Basile 4-6 4-9 12, Calvin 1-8 0-0 3, Gentry 5-6 0-0 14, Hall 1-4 1-2 4, Holden 5-11 5-9 16, Love 6-10 1-2 13, Manns 1-5 0-0 3, Neff 1-1 0-0 2, Wampler 1-8 2-2 4. Totals 27-63 13-24 75.

Halftime_Wright St. 32-25. 3-Point Goals_Cleveland St. 3-9 (Patton 2-4, Beaudion 1-3, Thomas 0-2), Wright St. 8-20 (Gentry 4-5, Hall 1-2, Holden 1-2, Manns 1-2, Calvin 1-5, Basile 0-1, Wampler 0-3). Fouled Out_Patton. Rebounds_Cleveland St. 41 (Eichelberger 10), Wright St. 37 (Basile 10). Assists_Cleveland St. 8 (Thomas 4), Wright St. 17 (Ash, Hall 4). Total Fouls_Cleveland St. 20, Wright St. 22.

