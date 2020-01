WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through Jan. 5

1 Ashleigh Barty $11,307,587 2 Simona Halep $6,962,442 3 Naomi Osaka $6,788,282 4 Bianca Andreescu $6,504,150 5 Elina Svitolina $6,126,335 6 Karolina Pliskova $5,138,077 7 Serena Williams $4,310,515 8 Kiki Bertens $4,208,026 9 Belinda Bencic $4,113,075 10 Petra Kvitova $3,724,430 11 Aryna Sabalenka $3,415,687 12 Elise Mertens $2,796,400 13 Barbora Strycova $2,261,392 14 Johanna Konta $2,173,945 15 Angelique Kerber $2,137,816 16 Marketa Vondrousova $2,091,225 17 Su-Wei Hsieh $2,066,334 18 Sofia Kenin $2,037,257 19 Madison Keys $2,002,588 20 Kristina Mladenovic $1,987,075 21 Petra Martic $1,891,881 22 Sloane Stephens $1,804,819 23 Caroline Wozniacki $1,726,002 24 Shuai Zhang $1,661,425 25 Timea Babos $1,541,943 26 Donna Vekic $1,534,830 27 Alison Riske $1,461,212 28 Danielle Collins $1,397,427 29 Katerina Siniakova $1,350,132 30 Qiang Wang $1,316,417 31 Dayana Yastremska $1,224,080 32 Anastasija Sevastova $1,222,432 33 Anett Kontaveit $1,220,473 34 Amanda Anisimova $1,199,409 35 Saisai Zheng $1,198,526 36 Karolina Muchova $1,155,524 37 Samantha Stosur $1,146,514 38 Jelena Ostapenko $1,123,812 39 Victoria Azarenka $1,076,516 40 Maria Sakkari $1,060,223 41 Daria Kasatkina $1,037,359 42 Garbine Muguruza $1,025,618 43 Anastasia Pavlyuchenkova $1,023,739 44 Julia Goerges $1,006,212 45 Yulia Putintseva $931,121 46 Veronika Kudermetova $843,932 47 Aliaksandra Sasnovich $829,446 48 Ekaterina Alexandrova $826,211 49 Carla Suarez Navarro $816,963 50 Viktoria Kuzmova $811,877

