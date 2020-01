WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through Jan. 19

1 Karolina Pliskova $272,450 2 Ekaterina Alexandrova $176,435 3 Madison Keys $142,000 4 Elena Rybakina $88,402 5 Naomi Osaka $75,050 5 Petra Kvitova $75,050 7 Barbora Strycova $64,050 8 Kiki Bertens $63,000 9 Su-Wei Hsieh $54,000 10 Kristyna Pliskova $48,035 11 Garbine Muguruza $46,800 12 Serena Williams $46,600 13 Ashleigh Barty $44,450 14 Alison Riske $44,100 15 Danielle Collins $40,600 15 Jennifer Brady $40,600 17 Ajla Tomljanovic $34,550 18 Samantha Stosur $25,550 18 Anett Kontaveit $25,550 20 Yulia Putintseva $22,050 20 Liudmila Samsonova $22,050 20 Sofia Kenin $22,050 23 Jessica Pegula $21,410 24 Donna Vekic $18,450 25 Barbora Krejcikova $17,041 26 Katerina Siniakova $16,995 27 Kristina Mladenovic $15,900 28 Priscilla Hon $15,500 28 Anastasia Pavlyuchenkova $15,500 28 Anastasija Sevastova $15,500 28 Sloane Stephens $15,500 32 Caroline Wozniacki $15,000 33 Elise Mertens $13,321 34 Kateryna Bondarenko $12,506 35 Lyudmyla Kichenok $12,500 35 Zhaoxuan Yang $12,500 37 Marie Bouzkova $12,000 37 Angelique Kerber $12,000 37 Johanna Konta $12,000 37 Karolina Muchova $12,000 37 Maria Sakkari $12,000 37 Maria Sharapova $12,000 37 Elina Svitolina $12,000 37 Dayana Yastremska $12,000 45 Amanda Anisimova $11,400 46 Zarina Diyas $11,271 46 Qiang Wang $11,271 48 Yingying Duan $11,005 48 Saisai Zheng $11,005 50 Veronika Kudermetova $10,000 50 Storm Sanders $10,000

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.