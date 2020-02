Alabama St. 52, Prairie View 49

By The Associated Press

PRAIRIE VIEW (10-11)

Jackson 5-11 0-0 10, Sneed 4-7 0-0 8, Lister 1-6 0-2 2, Williams 5-13 4-6 15, Ellis 0-6 0-0 0, Henry 2-6 1-2 5, Andrus 3-5 1-2 7, Cox 1-3 0-0 2, Madden 0-1 0-0 0, Patterson 0-1 0-0 0. Totals 21-59 6-12 49.

ALABAMA ST. (4-17)

Ewuosho 3-7 1-2 9, Hamilton 5-9 0-0 14, Battle 5-8 4-6 14, L.Daniels 1-5 2-4 4, Holston 1-3 0-0 3, Heath 1-5 0-0 3, Day 0-4 0-0 0, Robinson 1-5 0-1 3, Ross 0-4 2-2 2, Rogers 0-1 0-0 0. Totals 17-51 9-15 52.

Halftime_Alabama St. 34-23. 3-Point Goals_Prairie View 1-20 (Williams 1-5, Cox 0-1, Madden 0-1, Patterson 0-1, Henry 0-2, Lister 0-4, Ellis 0-6), Alabama St. 9-27 (Hamilton 4-7, Ewuosho 2-3, Holston 1-1, Robinson 1-2, Heath 1-4, L.Daniels 0-2, Day 0-4, Ross 0-4). Fouled Out_L.Daniels. Rebounds_Prairie View 32 (Henry 9), Alabama St. 37 (Ewuosho 10). Assists_Prairie View 9 (Sneed 3), Alabama St. 12 (Ewuosho 4). Total Fouls_Prairie View 22, Alabama St. 17. A_1,012 (7,400).

