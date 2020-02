American U. 62, Navy 54

By The Associated Press

AMERICAN U. (11-11)

Gasperini 5-7 0-0 10, Beckton 5-7 2-2 15, Boonyasith 0-2 0-0 0, Harris 6-9 2-2 19, S.Nelson 6-12 0-0 13, C.Nelson 0-6 0-0 0, Yiljep 1-1 2-2 4, Lubarsky 0-4 1-2 1, Alexander 0-0 0-0 0, Bragg 0-0 0-0 0. Totals 23-48 7-8 62.

NAVY (12-10)

L.Loehr 2-4 0-0 4, Wieck 6-8 0-1 12, Carter 4-12 0-0 10, Davis 4-11 4-5 13, Summers 2-4 4-4 8, T.Nelson 1-3 0-0 3, A.Loehr 0-1 0-0 0, Njoku 1-2 0-0 2, Yoder 1-3 0-0 2, Kasanganay 0-1 0-0 0. Totals 21-49 8-10 54.

Halftime_American U. 31-29. 3-Point Goals_American U. 9-23 (Harris 5-8, Beckton 3-3, S.Nelson 1-3, Boonyasith 0-2, Lubarsky 0-2, C.Nelson 0-5), Navy 4-18 (Carter 2-8, T.Nelson 1-1, Davis 1-4, Summers 0-1, L.Loehr 0-2, Yoder 0-2). Rebounds_American U. 23 (Gasperini 6), Navy 28 (Wieck, Summers 6). Assists_American U. 15 (S.Nelson 8), Navy 12 (Summers 4). Total Fouls_American U. 11, Navy 12. A_623 (5,710).

