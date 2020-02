Astros 11, Tigers 1

By The Associated Press

Astros Tigers ab r h bi ab r h bi Totals 39 11 14 11 Totals 31 1 4 1 M.Straw cf 3 2 2 1 C.Mybin rf 3 0 0 0 R.Adlph cf 2 0 0 0 Dmritte rf 1 0 0 0 J.Altve 2b 2 0 1 1 V.Reyes cf 2 0 0 1 De Goti pr 1 1 0 0 De.Hill cf 1 0 0 0 Bregman 3b 2 0 1 0 Cabrera dh 1 0 0 0 Ab.Toro pr 1 1 1 0 Plcelli ph 1 0 0 0 Myfield ph 1 1 1 0 Dthrage ph 1 0 0 0 C.Crrea ss 2 0 0 0 C..Cron 1b 2 0 0 0 O.Darte ss 1 2 1 0 Schwndl 1b 2 0 0 0 Gurriel 1b 3 0 0 0 J.Schop 2b 2 0 0 0 J.Adams 1b 1 2 1 4 Clemens 2b 1 0 1 0 R.Dwson rf 2 0 0 0 Da.Lugo 3b 2 0 0 0 C.Julks rf 3 1 2 4 J.Mrcer 3b 1 0 0 0 G.Stbbs dh 2 1 2 1 Lipcius ph 1 0 0 0 McCrmck ph 1 0 0 0 Stk Jr. lf 2 0 1 0 Frguson ph 2 0 1 0 Cameron lf 1 0 0 0 Ritchie c 2 0 0 0 A.Rmine c 1 1 0 0 Qintana c 3 0 1 0 J.Nunez c 1 0 0 0 S.Wrenn lf 2 0 0 0 Johnson c 1 0 0 0 D L Crz lf 3 0 0 0 W.Cstro ss 2 0 1 0 Alcntra ss 2 0 1 0

Houston 011 010 503 — 11 Detroit 001 000 000 — 1

E_Altuve (1), Dawson (1). DP_Houston 0, Detroit 6. 2B_Altuve (1), Bregman (1), Mayfield (1), Stokes Jr. (1). HR_Straw (1), Adams (1), Julks (1), Stubbs (1). SB_Stubbs (1). SF_Reyes (1).

IP H R ER BB SO

Astros Abreu W, 0-0 2 0 0 0 0 4 Perez H, 0 1 1 1 0 2 0 Sanabria H, 0 1 1 0 0 0 0 Sneed H, 0 2 1 0 0 0 2 LaRue 1 2-3 1 0 0 1 3 Hernandez 1 1-3 0 0 0 0 3

Tigers Boyd L, 0-0 2 2 1 1 1 3 Santiago 1 2 1 1 0 1 Jimenez 1 1 0 0 0 1 Ramirez 1 1 1 1 1 0 Blackwood 1 0 0 0 0 0 Castro 2-3 1 4 4 1 2 Rodriguez 1-3 1 1 1 0 0 Moreno 1 1 0 0 0 3 Carlton 0 5 3 3 0 0 Hess 1 0 0 0 0 0

HBP_by_Hernandez (Clemens), Ramirez (Altuve), Castro (De Goti).

Umpires_Home, Erich Bacchus First, Ben Sonntag Second, Roberto Ortiz Third, Jerry Layn.

T_3:14. A_4,891

