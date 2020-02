ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through Feb. 2

1 Novak Djokovic $3,915,011 2 Dominic Thiem $1,693,524 3 Rafael Nadal $981,557 4 Alexander Zverev $949,642 5 Roberto Bautista Agut $848,064 6 Roger Federer $714,792 7 Daniil Medvedev $683,285 8 Dusan Lajovic $548,815 9 Nick Kyrgios $542,160 10 Andrey Rublev $537,911 11 Karen Khachanov $526,479 12 David Goffin $500,564 13 Fabio Fognini $491,360 14 Gael Monfils $455,440 15 Stan Wawrinka $437,972 16 Diego Schwartzman $423,881 17 Viktor Troicki $415,949 18 Tennys Sandgren $396,770 19 Pablo Carreno Busta $392,955 20 Milos Raonic $387,597 21 Stefanos Tsitsipas $363,114 22 Marin Cilic $356,090 23 Daniel Evans $349,665 24 Grigor Dimitrov $344,849 25 Denis Shapovalov $343,357 26 Kevin Anderson $336,474 27 Hubert Hurkacz $328,155 28 Joe Salisbury $321,914 29 Felix Auger-Aliassime $321,197 30 Borna Coric $320,957 31 John Isner $302,254 32 Alex De Minaur $301,990 33 Benoit Paire $300,040 34 Rajeev Ram $293,839 35 Nikoloz Basilashvili $287,224 36 Guido Pella $286,672 37 John Millman $270,925 38 Yoshihito Nishioka $267,914 39 Casper Ruud $247,923 40 Marton Fucsovics $247,135 41 Taylor Fritz $242,935 42 Jan-Lennard Struff $234,028 43 Feliciano Lopez $224,548 44 Nikola Cacic $205,076 45 Max Purcell $197,874 46 Lloyd Harris $191,307 47 Cameron Norrie $188,647 48 Corentin Moutet $188,017 49 Stefano Travaglia $185,997 50 Albert Ramos-Vinolas $183,148

