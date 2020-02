Costa Rica-United States Summary

By The Associated Press

At Carson, Calif. Costa Rica 0 0—0 United States 0 1—1

First half_None.

Second half_1, United States, Llanez, penalty kick, 50th minute.

Yellow card_Matarrita, CR, 26th; Llanez, US, 69th. Red cards_None.

Referee_Oshane Nation, Jamaica. Linesmen_Nicolas Anderson, Jamaica; Ojay Duhaney, Jamaica.

A_9,172.

Lineups

Costa Rica_Esteban Alvarado; Keysher Fuller, Keyner Brown, Giancarlo González, Rónald Matarrita (Joseph Mora, 63rd); Yeltsin Tejeda (Bernald Alfaro, 70th), David Guzmán; Ulises Segura (Randall Leal, 46th), Johan Venegas (Manfred Ugalde, 78th), Ariel Lassiter (Luis Díaz, 46th); Marco Ureña (Cristopher Núñez, 78th)

United States_Sean Johnson (Bill Hamid, 76th); Reggie Cannon, Aaron Long (Mark McKenzie, 62nd), Walker Zimmerman, Sam Vines (Chase Gasper, 77th); Jackson Yueill, Sebastian Lletget, Brenden Aaronson (Brandon Servania, 66th); Paul Arriola, Jesús Ferreira (Gyasi Zardes, 62nd), Ulysses Llanez (Jonathan Lewis, 73rd)

