Cubs 16, Mariners 12

By The Associated Press

Cubs Mariners ab r h bi ab r h bi Totals 42 16 15 14 Totals 40 12 15 11 K.Brynt 3b 2 1 0 0 J.Frley lf 3 1 1 0 Hoerner 2b 2 1 0 0 Rdrguez rf 2 0 0 0 A.Rizzo 1b 2 1 0 0 Au.Nola c 2 2 2 1 Gmbrone 3b 3 0 1 2 Raleigh c 3 0 1 0 Ja.Baez ss 2 1 1 0 K.Sager 3b 1 0 0 0 C.Jseph pr 2 1 0 0 C.Hover 3b 3 1 1 0 Sza Jr. rf 3 2 2 2 P.Wsdom 1b 1 1 0 0 C.Myers rf 2 0 0 0 Mrmljos 1b 2 2 2 0 Alm Jr. cf 3 2 3 4 Gnzalez rf 3 1 1 1 N.Cevas cf 2 0 0 0 Lberato pr 2 1 0 0 Da.Bote 2b 3 0 1 0 T.Lopes 2b 3 1 3 4 Z.Short pr 2 1 1 0 Cowgill lf 2 0 0 0 Phegley c 3 1 2 3 E.Filia dh 3 0 0 0 C.Burks pr 2 1 1 1 O’Keefe ph 1 1 1 1 R.Grcia dh 3 1 1 0 D.Moore ss 2 1 1 2 M.Amaya ph 2 1 1 0 Hggerty ss 2 0 2 2 I.Mller lf 2 1 0 0 Jo.Siri cf 3 0 0 0 Higgins c 2 1 1 2 J.Cowan 2b 2 0 0 0

Chicago 530 230 210 — 16 Seattle 202 050 102 — 12

E_Duron (1), Siri (1). 2B_Souza Jr. (1), Burks (1), Amaya (1), Fraley (1), Marmolejos (1), Lopes 2 (2), Haggerty (1). HR_Almora Jr. (1), Phegley (1), Higgins (1), Moore (1). SB_Giambrone (1), Miller 2 (2), Moore (1). CS_Moore (1).

IP H R ER BB SO

Cubs Alzolay W, 0-0 1 3 2 2 1 3 Winkler 1 0 0 0 0 2 Tepera 1 2 2 2 1 2 Sadler 1 0 0 0 1 2 Wick 2-3 4 5 5 1 1 Swarmer 1-3 0 0 0 0 1 Stewart 1 2-3 3 1 1 0 4 Nance 1-3 0 0 0 0 0 Rodriguez 1 1 0 0 0 0 Brooks 1 2 2 2 1 2

Mariners Gonzales L, 0-0 2-3 3 5 5 2 1 Duron 1 1-3 2 3 3 1 2 Margevicius 2 3 2 2 0 3 Edwards Jr. 1 3 3 3 1 1 Bautista 1 0 0 0 0 2 Ramirez 1 2 2 2 0 1 Fletcher 1 2 1 1 0 2 Delaplane 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Duron (Miller).

WP_Wick, Brooks.

PB_Phegley.

Umpires_Home, Tripp Gibson First, Mike Muchlinski Second, Stu Scheurwater Third, Chad Whitso.

T_3:45. A_5,265

