Davidson 79, Fordham 49

By The Associated Press

FORDHAM (7-16)

Soriano 4-5 1-2 9, Austin 4-12 0-0 11, Cobb 3-13 1-1 7, Colon 2-6 3-4 7, Perry 1-6 0-0 2, Portley 2-8 3-4 8, Eyisi 1-2 1-2 3, Rose 1-3 0-0 2, Burquest 0-0 0-0 0, Skoric 0-0 0-0 0, Rodriguez 0-0 0-0 0. Totals 18-55 9-13 49.

DAVIDSON (12-11)

Brajkovic 5-10 0-0 12, Collins 3-8 0-0 9, Grady 3-7 5-6 13, Gudmundsson 1-6 2-2 5, M.Jones 5-9 0-0 15, Lee 2-6 0-0 5, B.Jones 3-4 0-1 8, Boachie-Yiadom 2-4 0-0 4, Kristensen 0-2 0-0 0, Wynter 1-2 0-0 3, Dibble 2-2 0-0 5, Freundlich 0-1 0-0 0, Casey 0-0 0-0 0. Totals 27-61 7-9 79.

Halftime_Davidson 45-20. 3-Point Goals_Fordham 4-20 (Austin 3-6, Portley 1-4, Perry 0-2, Rose 0-2, Cobb 0-3, Colon 0-3), Davidson 18-39 (M.Jones 5-9, Collins 3-7, Brajkovic 2-3, B.Jones 2-3, Grady 2-4, Dibble 1-1, Wynter 1-1, Lee 1-4, Gudmundsson 1-5, Freundlich 0-1, Kristensen 0-1). Rebounds_Fordham 30 (Soriano 9), Davidson 40 (Gudmundsson 9). Assists_Fordham 7 (Colon, Rose 2), Davidson 25 (Gudmundsson 13). Total Fouls_Fordham 12, Davidson 14. A_3,341 (5,295).

