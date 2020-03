El Bosque Mexico Championship Scores

By The Associated Press

Saturday Yardage: 7762; Par 72 At El Bosque CC Leon, Guanajuato

El Bosque Mexico Championship by INNOVA

Third Round Mito Pereira 69-63-70—202 -14 Sangmoon Bae 69-62-73—204 -12 Paul Barjon 71-69-65—205 -11 David Kocher 70-69-68—207 -9 Matt Atkins 68-69-70—207 -9 Augusto Núñez 71-70-67—208 -8 Nick Hardy 68-71-69—208 -8 Dylan Wu 68-69-71—208 -8 Brian Richey 65-72-71—208 -8 Bobby Bai 70-71-68—209 -7 John VanDerLaan 73-69-67—209 -7 Austin Smotherman 70-70-69—209 -7 Theo Humphrey 69-71-69—209 -7 Kyle Reifers 72-66-71—209 -7 Charlie Saxon 72-70-68—210 -6 Harrison Endycott 72-68-70—210 -6 Chad Ramey 71-69-70—210 -6 Patrick Fishburn 72-71-67—210 -6 J.T. Griffin 70-73-67—210 -6 Stephan Jaeger 70-70-70—210 -6 Martin Piller 68-71-71—210 -6 Juan Carlos Benitez 68-70-72—210 -6 Erik Barnes 69-75-66—210 -6 Mark Hensby 66-70-74—210 -6 Max Greyserman 70-72-69—211 -5 Paul Haley II 70-70-71—211 -5 Matt Ryan 70-70-71—211 -5 Derek Ernst 69-71-71—211 -5 David Skinns 75-68-68—211 -5 Robert Garrigus 70-69-72—211 -5 Alex Chiarella 75-69-67—211 -5 Mark Baldwin 71-66-74—211 -5 Michael Miller 70-72-70—212 -4 Dan McCarthy 74-68-70—212 -4 Davis Riley 70-71-71—212 -4 Kyle Jones 70-72-70—212 -4 Anders Albertson 70-71-71—212 -4 Wesley Bryan 72-69-71—212 -4 Cyril Bouniol 73-71-68—212 -4 Evan Harmeling 74-70-68—212 -4 Taylor Moore 72-72-68—212 -4 Rick Lamb 69-74-70—213 -3 Stephen Franken 70-71-72—213 -3 Will Wilcox 74-70-69—213 -3 Greyson Sigg 68-71-74—213 -3 Stuart Macdonald 70-72-72—214 -2 KK Limbhasut 73-69-72—214 -2 Lorens Chan 69-73-72—214 -2 Nelson Ledesma 73-70-71—214 -2 Jake Knapp 76-67-71—214 -2 Isidro Benitez 74-69-71—214 -2 Brad Hopfinger 70-74-70—214 -2 Chip McDaniel 70-72-73—215 -1 Luke Kwon 73-69-73—215 -1 Shad Tuten 70-71-74—215 -1 Seth Reeves 70-72-73—215 -1 Tom Whitney 68-73-74—215 -1 Brent Grant 73-70-72—215 -1 Zach Zaback 73-71-71—215 -1 Bhavik Patel 72-70-74—216 E Dawie van der Walt 73-70-73—216 E Brad Brunner 75-68-73—216 E Conrad Shindler 72-72-72—216 E Billy Kennerly 71-70-76—217 +1 Vince India 72-69-76—217 +1 Oscar Fraustro 70-73-74—217 +1 Martin Flores 69-75-73—217 +1 John Somers 75-69-73—217 +1 Marcelo Rozo 75-69-73—217 +1 Julián Etulain 72-69-78—219 +3 Brandon Crick 71-72-76—219 +3 Zach Wright 75-67-78—220 +4 Mikel Martinson 71-71-79—221 +5 John Oda 74-69-78—221 +5

