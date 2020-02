Fairfield 61, Niagara 60

By The Associated Press

NIAGARA (9-17)

Kuakumensah 2-6 1-2 6, Brown 0-2 3-4 3, Hammond 2-8 4-6 9, Roberts 3-5 0-0 9, Solomon 3-8 0-0 6, Towns 6-11 4-4 16, Levnaic 1-2 1-1 3, Thomas 3-3 0-0 8, MacDonald 0-1 0-0 0. Totals 20-46 13-17 60.

FAIRFIELD (11-15)

Jeanne-Rose 5-7 1-2 11, Maidoh 1-3 0-0 2, Eze 3-6 1-4 7, Benning 4-11 4-6 14, Taliaferro 4-12 2-2 12, Cruz 4-8 0-0 9, Kavaliauskas 3-5 0-1 6, Senghore-Peterson 0-2 0-0 0, Methnani 0-1 0-0 0, Whipple 0-0 0-0 0. Totals 24-55 8-15 61.

Halftime_Niagara 38-23. 3-Point Goals_Niagara 7-17 (Roberts 3-4, Thomas 2-2, Kuakumensah 1-2, Hammond 1-3, Levnaic 0-1, MacDonald 0-1, Solomon 0-4), Fairfield 5-17 (Benning 2-6, Taliaferro 2-6, Cruz 1-2, Jeanne-Rose 0-1, Kavaliauskas 0-1, Methnani 0-1). Rebounds_Niagara 21 (Hammond, Towns 6), Fairfield 39 (Eze 11). Assists_Niagara 11 (Towns 5), Fairfield 8 (Kavaliauskas 2). Total Fouls_Niagara 17, Fairfield 17. A_1,656 (9,000).

