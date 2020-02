Harvard 78, Yale 77

By The Associated Press

HARVARD (14-6)

Baker 4-6 0-0 10, Lewis 2-5 0-0 4, Bassey 1-3 1-2 4, Juzang 4-10 6-7 15, Kirkwood 8-12 1-3 18, Djuricic 7-9 0-0 17, Ledlum 2-6 0-0 4, Haskett 3-5 0-0 6, Forbes 0-1 0-0 0, Sakota 0-0 0-0 0. Totals 31-57 8-12 78.

YALE (16-5)

Atkinson 11-16 6-12 28, Bruner 1-8 0-0 3, Gabbidon 1-5 1-2 3, Monroe 1-2 2-2 4, Swain 10-17 8-9 33, Cotton 1-7 3-4 6, Yess 0-0 0-0 0. Totals 25-55 20-29 77.

Halftime_Harvard 45-32. 3-Point Goals_Harvard 8-19 (Djuricic 3-4, Baker 2-4, Bassey 1-1, Juzang 1-3, Kirkwood 1-4, Haskett 0-1, Ledlum 0-2), Yale 7-22 (Swain 5-9, Bruner 1-3, Cotton 1-6, Atkinson 0-1, Monroe 0-1, Gabbidon 0-2). Rebounds_Harvard 34 (Baker 10), Yale 30 (Bruner 8). Assists_Harvard 23 (Juzang 9), Yale 17 (Monroe 4). Total Fouls_Harvard 26, Yale 15. A_2,706 (2,532).

