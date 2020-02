Louisiana Tech 81, FAU 68

By The Associated Press

FAU (14-13)

Ingram 5-13 3-4 14, Zecevic 1-4 2-2 4, Blackshear 0-3 0-0 0, Maitre 3-8 4-4 11, Taylor 4-14 2-2 13, Forrest 0-4 3-3 3, Robertson 3-6 2-3 8, Silins 4-6 3-5 13, Sebree 1-3 0-0 2, Niang 0-1 0-0 0. Totals 21-62 19-23 68.

LOUISIANA TECH (19-7)

Muhammed 0-4 1-2 1, Powell 1-6 2-2 4, Archibald 3-6 0-1 7, Bracey 6-14 0-0 13, Jean 7-11 4-4 21, Ledoux 9-14 3-3 24, Williams 2-4 0-0 5, Gordon 3-4 0-0 6, Pemberton 0-1 0-0 0, Christon 0-1 0-0 0. Totals 31-65 10-12 81.

Halftime_Louisiana Tech 43-24. 3-Point Goals_FAU 7-27 (Taylor 3-9, Silins 2-2, Ingram 1-4, Maitre 1-4, Robertson 0-2, Sebree 0-2, Forrest 0-4), Louisiana Tech 9-25 (Jean 3-6, Ledoux 3-6, Williams 1-1, Archibald 1-3, Bracey 1-4, Christon 0-1, Muhammed 0-1, Pemberton 0-1, Powell 0-2). Rebounds_FAU 39 (Ingram 12), Louisiana Tech 33 (Muhammed 10). Assists_FAU 9 (Forrest 4), Louisiana Tech 10 (Powell 5). Total Fouls_FAU 13, Louisiana Tech 16. A_4,186 (8,000).

