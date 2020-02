Loyola (Md.) 78, Bucknell 65

By The Associated Press

BUCKNELL (9-16)

Meeks 4-9 2-2 12, Moore 2-5 3-4 7, Funk 4-14 0-2 10, Sotos 1-7 4-4 7, Toomer 4-14 5-6 15, Ellis 1-7 0-0 3, Spear 2-2 0-0 4, Rice 1-4 2-2 4, Newman 0-0 0-0 0, Rhodes 1-2 1-1 3, van der Heijden 0-0 0-0 0. Totals 20-64 17-21 65.

LOYOLA (MD.) (12-13)

Aldama 3-7 5-9 11, Scott 4-4 4-6 12, Andrews 2-6 5-6 9, Hart 2-6 5-8 9, Kostecka 5-7 9-10 20, Spencer 1-4 3-4 6, Dike 4-4 3-3 11, Jones 0-2 0-0 0. Totals 21-40 34-46 78.

Halftime_Loyola (Md.) 40-27. 3-Point Goals_Bucknell 8-35 (Meeks 2-6, Funk 2-8, Toomer 2-10, Sotos 1-4, Ellis 1-7), Loyola (Md.) 2-14 (Spencer 1-1, Kostecka 1-2, Hart 0-2, Jones 0-2, Andrews 0-3, Aldama 0-4). Fouled Out_Meeks, Ellis. Rebounds_Bucknell 30 (Meeks 10), Loyola (Md.) 34 (Kostecka 9). Assists_Bucknell 12 (Funk 4), Loyola (Md.) 11 (Hart 3). Total Fouls_Bucknell 31, Loyola (Md.) 20. A_1,107 (3,000).

