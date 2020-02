LPGA Tour-ISPS Handa Vic Open Par Scores

By The Associated Press

By The Associated Press Friday At 13th Beach Golf Links Geelong, Victoria, Australia Purse: $1.1 million Beach Course: Yardage: 6,625; Par: 72 Creek Course: Yardage: 6,307; Par: 73 Second Round a-amateur Madelene Sagstrom 65-67—132 -13 Ally McDonald 68-65—133 -12 Robyn Choi 70-65—135 -10 Ayean Cho 69-66—135 -10 Linnea Strom 66-69—135 -10 Jasmine Suwannapura 69-67—136 -9 Minjee Lee 69-67—136 -9 Pei-Ying Tsai 68-68—136 -9 Hee Young Park 68-68—136 -9 Haeji Kang 65-71—136 -9 Min A Yoon 71-66—137 -8 Hye-Jin Choi 69-68—137 -8 Jeongeun Lee6 68-69—137 -8 Alena Sharp 68-69—137 -8 Cydney Clanton 68-69—137 -8 Stephanie Meadow 67-70—137 -8 Pornanong Phatlum 67-70—137 -8 Christina Kim 67-70—137 -8 Haley Moore 66-71—137 -8 Sarah Kemp 71-67—138 -7 Karine Icher 70-68—138 -7 Leona Maguire 69-69—138 -7 Jiwon Jeon 69-69—138 -7 Perrine Delacour 69-69—138 -7 Klara Spilkova 67-71—138 -7 Emma Talley 73-66—139 -6 Maria Fernanda Torres 72-67—139 -6 Linnea Johansson 70-69—139 -6 Jin Hee Im 69-70—139 -6 Xiyu Lin 67-72—139 -6 Pavarisa Yoktuan 67-72—139 -6 Peiyun Chien 65-74—139 -6 Lauren Stephenson 70-70—140 -5 Tiffany Chan 70-70—140 -5 Dottie Ardina 70-70—140 -5 Dana Finkelstein 67-73—140 -5 Tiffany Joh 67-73—140 -5 Su Oh 73-68—141 -4 Mel Reid 72-69—141 -4 Wichanee Meechai 72-69—141 -4 Yealimi Noh 71-70—141 -4 So Yeon Ryu 71-70—141 -4 Jeong Eun Lee 71-70—141 -4 Hee Jeong Lim 70-71—141 -4 Yu Liu 70-71—141 -4 a-Ho Yu An 70-71—141 -4 a-Stephanie Kyriacou 68-73—141 -4 Jennifer Song 75-67—142 -3 Pajaree Anannarukarn 74-68—142 -3 Andrea Lee 74-68—142 -3 Charlotte Thomas 74-68—142 -3 Karis Davidson 73-69—142 -3 Manon De Roey 72-70—142 -3 Jenny Coleman 72-70—142 -3 Kelly Tan 72-70—142 -3 Anne van Dam 71-71—142 -3 Ssu-Chia Cheng 71-71—142 -3 Alana Uriell 70-72—142 -3 Inbee Park 70-72—142 -3 Suzuka Yamaguchi 70-72—142 -3 Hannah Green 69-73—142 -3 Dani Holmqvist 69-73—142 -3 Mina Harigae 69-73—142 -3 Matilda Castren 68-74—142 -3 Cheyenne Knight 67-75—142 -3 Missed Cut Stacy Lewis 74-69—143 -2 Maia Schechter 74-69—143 -2 Yui Kawamoto 73-70—143 -2 Katherine Kirk 72-71—143 -2 Jane Park 72-71—143 -2 Wei-Ling Hsu 71-72—143 -2 Jennifer Chang 71-72—143 -2 Sarah Schmelzel 70-73—143 -2 Albane Valenzuela 70-73—143 -2 Julieta Granada 70-73—143 -2 Cristie Kerr 69-74—143 -2 Lauren Kim 74-70—144 -1 Lindsey Weaver 73-71—144 -1 Kylie Henry 73-71—144 -1 Celine Boutier 72-72—144 -1 Esther Henseleit 72-72—144 -1 Robynn Ree 72-72—144 -1 Austin Ernst 71-73—144 -1 Na Yeon Choi 71-73—144 -1 Caroline Hedwall 71-73—144 -1 Laura Davies 67-77—144 -1 Ryann O’Toole 75-70—145 E Karrie Webb 75-70—145 E Katja Pogacar 74-71—145 E Esther Lee 72-73—145 E Elizabeth Szokol 72-73—145 E Hira Naveed 72-73—145 E Min Seo Kwak 71-74—145 E Amy Olson 71-74—145 E Pernilla Lindberg 79-67—146 +1 Brianna Do 78-68—146 +1 Hana Lee 75-71—146 +1 Jillian Hollis 75-71—146 +1 Giulia Molinaro 74-72—146 +1 Jiyai Shin 73-73—146 +1 Mariah Stackhouse 72-74—146 +1 Maria Fassi 72-74—146 +1 Stephanie Na 72-74—146 +1 Kim Kaufman 71-75—146 +1 Diksha Dagar 71-75—146 +1 Haru Nomura 76-71—147 +2 Ashleigh Buhai 76-71—147 +2 Beatriz Recari 74-73—147 +2 Yuka Saso 74-73—147 +2 Tonje Daffinrud 74-73—147 +2 Lindy Duncan 73-74—147 +2 Jing Yan 73-74—147 +2 Hanee Song 73-74—147 +2 Munchin Keh 72-75—147 +2 Whitney Hillier 77-71—148 +3 a-Grace Kim 76-72—148 +3 Louise Ridderstrom 75-73—148 +3 Meghan MacLaren 75-73—148 +3 Marianne Skarpnord 74-74—148 +3 Daniela Darquea 74-74—148 +3 Hee-Won Jung 73-75—148 +3 Paige Stubbs 69-79—148 +3 Mariajo Uribe 76-73—149 +4 Gemma Dryburgh 72-77—149 +4 a-Charlotte Heath 71-78—149 +4 Elizabeth Nagel 79-71—150 +5 Sarah Jane Smith 77-73—150 +5 Elmay Viking 77-73—150 +5 Sakura Yokomine 75-75—150 +5 Sarah Burnham 73-77—150 +5 Patty Tavatanakit 80-71—151 +6 Ayako Uehara 76-75—151 +6 Marissa Steen 76-75—151 +6 Felicity Johnson 78-74—152 +7 Breanna Gill 76-76—152 +7 Christine Wolf 81-72—153 +8 Soo Jin Lee 76-77—153 +8 Cheyenne Woods 73-80—153 +8 Ayaka Sugihara 78-77—155 +10 Mind Muangkhumsakul 79-77—156 +11 a-Ling-Jie Chen 78-79—157 +12 a-Peng-Shan Liu 78-80—158 +13 Tahnia Ravnjak 78-84—162 +17 Katherine Perry 81-WD

