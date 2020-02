LPGA Tour ISPS Handa Vic Open Scores

By The Associated Press

Sunday At 13th Beach Golf Links Geelong, Australia Beach Course: 6,625 yards, par-72 Creek Course: 6,307 yards, par-73 Third and fourth rounds played on Beach Course Purse: $1.1 million Final a-amateur

x-Park won on fourth playoff hole

x-Hee Young Park, $165,000 68-68-72-73—281 Hye-Jin Choi, $90,049 69-68-75-69—281 So Yeon Ryu, $90,049 71-70-68-72—281 Leona Maguire, $52,861 69-69-74-70—282 Linnea Strom, $52,861 66-69-76-71—282 Su Oh, $33,050 73-68-74-68—283 Robyn Choi, $33,050 70-65-77-71—283 Minjee Lee, $33,050 69-67-74-73—283 Christina Kim, $24,288 67-70-77-70—284 Alena Sharp, $24,288 68-69-70-77—284 Wichanee Meechai, $18,869 72-69-74-70—285 Ally McDonald, $18,869 68-65-81-71—285 Hannah Green, $18,869 69-73-71-72—285 Tiffany Joh, $18,869 67-73-73-72—285 Pei-Ying Tsai, $18,869 68-68-73-76—285 a-Ho Yu An 70-71-72-73—286 Yu Liu, $14,896 70-71-72-73—286 Perrine Delacour, $14,896 69-69-75-73—286 Ayean Cho, $14,896 69-66-70-81—286 Anne van Dam, $12,458 71-71-73-72—287 Cheyenne Knight, $12,458 67-75-73-72—287 Dottie Ardina, $12,458 70-70-75-72—287 Jin Hee Im, $12,458 69-70-75-73—287 Stephanie Meadow, $12,458 67-70-74-76—287 Madelene Sagstrom, $12,458 65-67-74-81—287 Peiyun Chien, $9,739 65-74-76-73—288 Jenny Coleman, $9,739 72-70-72-74—288 Yealimi Noh, $9,739 71-70-73-74—288 Maria Fernanda Torres, $9,739 72-67-75-74—288 Jeong Eun Lee, $9,739 71-70-72-75—288 Emma Talley, $9,739 73-66-73-76—288 Pornanong Phatlum, $9,739 67-70-74-77—288 Sarah Kemp, $8,115 71-67-76-75—289 Min A Yoon, $8,115 71-66-77-75—289 Ssu-Chia Cheng, $7,458 71-71-71-77—290 Dana Finkelstein, $7,458 67-73-72-78—290 Haeji Kang, $7,029 65-71-77-78—291 a-Stephanie Kyriacou 68-73-73-79—293 Suzuka Yamaguchi, $6,744 70-72-73-79—294 Kelly Tan, $6,458 72-70-73-80—295 Missed cut Manon De Roey, $5,494 72-70-74—216 Alana Uriell, $5,494 70-72-74—216 Hee Jeong Lim, $5,494 70-71-75—216 Xiyu Lin, $5,494 67-72-77—216 Klara Spilkova, $5,494 67-71-78—216 Jeongeun Lee6, $5,494 68-69-79—216 Haley Moore, $5,494 66-71-79—216 Inbee Park, $4,514 70-72-75—217 Tiffany Chan, $4,514 70-70-77—217 Cydney Clanton, $4,514 68-69-80—217 Jennifer Song, $3,957 75-67-76—218 Charlotte Thomas, $3,957 74-68-76—218 Karine Icher, $3,957 70-68-80—218 Jasmine Suwannapura, $3,957 69-67-82—218 Pajaree Anannarukarn, $3,486 74-68-77—219 Mina Harigae, $3,486 69-73-77—219 Lauren Stephenson, $3,486 70-70-79—219 Pavarisa Yoktuan, $3,486 67-72-80—219 Matilda Castren, $3,200 68-74-78—220 Andrea Lee, $3,029 74-68-79—221 Dani Holmqvist, $3,029 69-73-79—221 Linnea Johansson, $2,857 70-69-83—222 Karis Davidson, $2,772 73-69-81—223 Mel Reid, $2,772 72-69-82—223 Jiwon Jeon, $2,686 69-69-86—224

