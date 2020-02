Mariners 5, Reds 3

By The Associated Press

Mariners Reds ab r h bi ab r h bi Totals 35 5 9 5 Totals 36 3 8 3 J.Frley cf 3 0 1 0 VnMeter 3b 3 0 0 0 B.Bshop cf 1 0 0 0 Ch.Okey c 2 0 0 0 Au.Nola c 3 0 0 0 J.Votto 1b 2 0 0 0 Jo.Odom c 2 0 0 0 B.Trhan 2b 2 0 0 0 Gnzalez rf 2 1 1 0 Cstllns rf 3 0 1 1 Jo.Siri pr 2 2 1 1 I.Isbel 1b 1 0 0 0 Vglbach dh 2 0 1 1 Mstakas 2b 2 1 0 0 Mrmljos pr 2 0 0 0 N.Crook rf 1 1 0 0 E.White 1b 2 0 1 0 Brnhart c 3 0 0 0 T.Lopes 3b 2 1 2 1 D.Mount lf 1 0 1 0 P.Wsdom 3b 3 1 1 1 P.Ervin dh 2 0 1 0 C.Hover ph 0 0 0 0 Rdrguez ph 2 0 0 1 Rdrguez lf 2 0 0 0 M.Pyton lf 2 0 2 0 Cowgill lf 1 0 0 0 Frchild cf 2 0 0 0 D.Grdon 2b 2 0 0 0 C.Colon ss 2 0 1 1 D.Moore 2b 1 0 1 1 J.Grcia ss 2 0 1 0 J.Cowan pr 1 0 0 0 Jnkwski cf 2 1 1 0 Hggerty ss 3 0 0 0 J.India 3b 2 0 0 0 D.Wlton ss 1 0 0 0

Seattle 001 003 100 — 5 Cincinnati 010 010 010 — 3

E_Hoover (1). LOB_Seattle 8, Cincinnati 8. 2B_Gonzalez (1), White (1), Lopes 2 (2), Colon (1), Garcia (1), Jankowski (1). HR_Siri (1). SB_Siri (1), Wisdom (1), Moore (1), Mount (1). CS_Bishop (1).

IP H R ER BB SO

Mariners Dunn 2 2 1 1 1 2 Chen 2 2 0 0 0 0 Hirano W, 0-0 1 2 1 1 1 1 Guilbeau H, 0 1 1 0 0 0 2 Brennan H, 0 1 0 0 0 0 2 Altavilla H, 0 1 1 1 0 0 1 Sweet S, 0-0 1 0 0 0 0 1

Reds Gray 2 2 0 0 0 3 Lorenzen BS, 0-0 1 2 1 1 0 0 Stephenson 1 0 0 0 0 1 Sims L, 0-0 1 2-3 2 3 3 1 3 Volstad 1-3 1 0 0 0 0 Reed 1 2 1 1 3 1 Antone 1 0 0 0 0 1 Gutierrez 1 0 0 0 0 2

HBP_by_Gray (Rodriguez).

WP_Altavilla, Sims.

Advertisement

Umpires_Home, Quinn Wolcott First, Ed Hickox Second, Chris Guccione Third, Tripp Gibso.

T_2:47. A_2,528

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.