N. Iowa 63, Valparaiso 51

N. IOWA (20-3)

Phyfe 5-10 0-0 10, Berhow 1-7 3-5 6, Brown 4-8 0-0 10, Green 7-20 3-4 19, Haldeman 2-6 0-0 6, Pickford 0-2 0-0 0, Kimmons 2-4 3-4 7, Carter 2-4 0-0 5, Dahl 0-0 0-0 0. Totals 23-61 9-13 63.

VALPARAISO (12-12)

McMillan 1-5 1-2 3, Freeman-Liberty 4-12 5-6 14, Sackey 0-5 1-2 1, Clay 2-8 0-0 4, Fazekas 5-10 0-0 12, Morgan 2-4 2-2 6, Robinson 1-4 4-5 6, Kiser 0-2 0-0 0, Gordon 1-4 3-4 5, Krikke 0-3 0-0 0. Totals 16-57 16-21 51.

Halftime_N. Iowa 34-19. 3-Point Goals_N. Iowa 8-26 (Haldeman 2-5, Brown 2-6, Green 2-8, Carter 1-1, Berhow 1-4, Kimmons 0-1, Pickford 0-1), Valparaiso 3-23 (Fazekas 2-4, Freeman-Liberty 1-5, Kiser 0-2, Robinson 0-2, McMillan 0-3, Sackey 0-3, Clay 0-4). Rebounds_N. Iowa 42 (Phyfe 13), Valparaiso 37 (Freeman-Liberty, Clay 8). Assists_N. Iowa 12 (Berhow 4), Valparaiso 8 (Sackey 5). Total Fouls_N. Iowa 15, Valparaiso 14.

