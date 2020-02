NBA All-Star Weekend Rosters

By The Associated Press

At United Center Chicago Friday, Feb. 14 RISING STARS CHALLENGE U.S. TEAM No. Player (Team) Pos. Ht. Wt. College Yr 0 Miles Bridges (Charlotte) F 6-6 225 Michigan State 1 34 x-Wendell Carter Jr. (Chicago) C 6-10 270 Duke 1 4 Devonte’ Graham (Charlotte) G 6-1 195 Kansas 1 14 x-Tyler Herro (Miami) G 6-5 200 Kentucky R 13 Jaren Jackson Jr. (Memphis) F 6-11 242 Michigan State 1 12 Ja Morant (Memphis) G 6-3 175 Murray State R 25 Kendrick Nunn (Miami) G 6-2 190 Oakland R 7 Eric Paschall (Golden State) F 6-6 255 Villanova R 2 y-Collin Sexton (Cleveland) G 6-1 192 Alabama 1 25 PJ Washington (Charlotte) F 6-7 230 Kentucky R 1 y-Zion Williamson (New Orleans) F 6-6 285 Duke R 11 Trae Young (Atlanta) G 6-1 180 Oklahoma 1 WORLD TEAM No. Player (Team) Pos. Ht. Wt. Country Yr 0 Nickeil Alexander-Walker (New Orleans) G 6-5 205 Canada R 22 x-Deandre Ayton (Phoenix) C 6-11 250 Bahamas 1 9 RJ Barrett (New York) G/F 6-6 214 Canada R 15 Brandon Clarke (Memphis) F 6-8 210 Canada R 77 Luka Doncic (Dallas) G/F 6-7 230 Slovenia 1 2 Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) G 6-5 181 Canada 1 8 Rui Hachimura (Washington) F 6-8 230 Japan R 20 y-Nicolo Melli (New Orleans) F 6-9 235 Italy R 19 Svi Mykhailiuk (Detroit) G/F 6-7 205 Ukraine 1 20 Josh Okogie (Minnesota) G 6-4 212 Nigeria 1 21 Moritz Wagner (Washington) C 6-11 245 Germany 1

x-injured/will not play; y-injury replacement

Saturday, Feb. 15 SKILLS CHALLENGE Participant, Team Pos Ht Wt Bam Adebayo, Miami C-F 6-9 255 Patrick Beverly, L.A. Clippers G 6-1 180 Spencer Dinwiddie, Brooklyn G 6-5 215 Khris Middleton, Milwaukee F 6-7 225 Shai Gilgeous-Alexander, OKC G 6-5 181 Domantas Sabonis, Indiana F 6-11 240 Pascal Siakam, Toronto F 6-9 230 Jayson Tatum, Boston F 6-8 210

THREE-POINT CONTEST Participant, Team Pos Ht Wt Davis Bertans, Washington F 6-10 225 y-Devin Booker, Phoenix G 6-5 205 Devonte’ Graham, Charlotte G 6-1 195 Joe Harris, Brooklyn G 6-6 220 Buddy Hield, Sacramento G 6-4 220 Zach LaVine, Chicago G 6-6 200 x-Damian Lillard, Portland G 6-2 195 Duncan Robinson, Miami F 6-7 215 Trae Young, Atlanta G 6-1 180

x-injured/will not play; y-injury replacement

SLAM DUNK Participant, Team Pos Ht Wt Pat Connaughton, Milwaukee G 6-4 214 Aaron Gordon, Orlando F 6-9 235 Dwight Howard, L.A. Lakers C 6-10 265 Derrick Jones Jr., Miami F 6-6 210

