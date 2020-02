NHRA Qualifying, Arizona Nationals

By The Associated Press

Friday At Wild Horse Pass Motorsports Park Chandler, Arizona Qualifying will continue Saturday for Sunday’s final eliminations Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.671 seconds, 326.48 mph; 2. Brittany Force, 3.680, 331.12; 3. Leah Pruett, 3.680, 328.06; 4. Terry McMillen, 3.696, 326.79; 5. Billy Torrence, 3.724, 325.30; 6. Doug Kalitta, 3.740, 323.50; 7. Shawn Reed, 3.749, 325.92; 8. Justin Ashley, 3.758, 315.64; 9. Clay Millican, 3.772, 319.14; 10. Austin Prock, 3.775, 314.24; 11. Scott Palmer, 3.778, 322.96; 12. Antron Brown, 3.786, 324.44; 13. Jim Maroney, 4.018, 266.11; 14. Terry Totten, 4.126, 269.08; 15. Shawn Langdon, 4.153, 204.23; 16. Doug Foley, 4.154, 230.37. Not Qualified: 17. Cameron Ferre, 14.887, 44.61.

Funny Car

1. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.859, 331.61; 2. John Force, Chevy Camaro, 3.861, 331.94; 3. Robert Hight, Camaro, 3.867, 330.55; 4. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.883, 328.86; 5. Jack Beckman, Charger, 3.889, 329.42; 6. Tim Wilkerson, Mustang, 3.893, 323.27; 7. Tommy Johnson Jr., Charger, 3.915, 324.12; 8. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.916, 317.64; 9. Alexis DeJoria, Camry, 3.942, 301.74; 10. Ron Capps, Charger, 3.953, 326.40; 11. Cruz Pedregon, Charger, 3.962, 323.74; 12. Blake Alexander, Mustang, 3.974, 319.75; 13. Paul Lee, Charger, 4.257, 210.37; 14. Jim Campbell, Charger, 4.352, 269.67; 15. Terry Haddock, Mustang, 5.612, 125.56; 16. Jeff Diehl, Camry, 6.987, 94.65.

Pro Stock

1. Jeg Coughlin, Chevy Camaro, 6.536, 208.46; 2. Erica Enders, Camaro, 6.565, 209.82; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.567, 207.69; 4. Kenny Delco, Camaro, 6.579, 209.20; 5. Bo Butner, Camaro, 6.580, 208.42; 6. Jason Line, Camaro, 6.581, 209.01; 7. Chris McGaha, Camaro, 6.581, 208.55; 8. Matt Hartford, Camaro, 6.583, 208.14; 9. Alex Laughlin, Camaro, 6.589, 207.88; 10. Greg Anderson, Camaro, 6.592, 208.30; 11. Deric Kramer, Camaro, 6.596, 207.91; 12. Val Smeland, Camaro, 6.634, 208.04; 13. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.639, 205.38; 14. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.651, 206.73; 15. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.656, 206.13; 16. Fernando Cuadra, Camaro, 6.745, 205.66. Not Qualified: 17. Marty Robertson, 6.816, 200.50; 18. Steve Graham, 8.131, 116.65; 19. Joey Grose, 22.283, 34.54.

