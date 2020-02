No. 1 Kansas 83, Oklahoma St. 58

By The Associated Press

OKLAHOMA ST. (14-14)

Anei 3-9 1-2 7, McGriff 6-14 3-4 16, Likekele 3-8 5-7 11, Waters 4-7 2-2 11, Laurent 0-2 0-0 0, Anderson 1-2 0-0 2, Ka.Boone 1-3 4-4 6, Dziagwa 1-6 0-0 3, Ke.Boone 1-1 0-0 2, Mitchell 0-0 0-0 0, Roessink 0-0 0-0 0. Totals 20-52 15-19 58.

KANSAS (25-3)

Azubuike 6-7 7-8 19, Agbaji 5-9 3-3 15, Dotson 3-12 4-5 11, Garrett 2-8 1-1 5, Moss 3-7 0-0 9, Braun 3-5 1-1 10, Enaruna 1-4 1-2 4, McCormack 5-10 0-0 10, Jankovich 0-1 0-0 0, Teahan 0-1 0-0 0. Totals 28-64 17-20 83.

Halftime_Kansas 35-25. 3-Point Goals_Oklahoma St. 3-12 (McGriff 1-3, Waters 1-3, Dziagwa 1-6), Kansas 10-28 (Braun 3-4, Moss 3-6, Agbaji 2-6, Enaruna 1-3, Dotson 1-4, Jankovich 0-1, Teahan 0-1, Garrett 0-3). Rebounds_Oklahoma St. 29 (Laurent 8), Kansas 37 (Azubuike 16). Assists_Oklahoma St. 8 (Anei, Ka.Boone 2), Kansas 16 (Garrett 7). Total Fouls_Oklahoma St. 19, Kansas 15. A_16,300 (16,300).

