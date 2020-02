No. 5 San Diego St. 66, Colorado St. 60

By The Associated Press

COLORADO ST. (19-11)

Thistlewood 0-6 0-0 0, Carvacho 6-8 5-8 17, Moore 3-8 1-1 8, Stevens 4-12 4-4 12, Roddy 2-8 2-2 7, Martin 1-4 0-0 2, Thomas 3-4 1-2 9, Edwards 2-3 0-0 5, Tonje 0-0 0-0 0. Totals 21-53 13-17 60.

SAN DIEGO ST. (27-1)

Mitchell 4-10 4-5 15, Narain 1-1 0-0 3, Wetzell 0-2 6-8 6, Feagin 2-10 0-0 6, Flynn 4-14 6-6 17, Schakel 4-11 1-1 11, Pulliam 2-3 0-0 4, Arop 2-3 0-0 4. Totals 19-54 17-20 66.

Halftime_Colorado St. 36-34. 3-Point Goals_Colorado St. 5-20 (Thomas 2-2, Edwards 1-1, Roddy 1-3, Moore 1-4, Stevens 0-2, Martin 0-3, Thistlewood 0-5), San Diego St. 11-33 (Mitchell 3-6, Flynn 3-10, Schakel 2-6, Feagin 2-7, Narain 1-1, Arop 0-1, Pulliam 0-1, Wetzell 0-1). Rebounds_Colorado St. 34 (Carvacho 7), San Diego St. 31 (Wetzell 7). Assists_Colorado St. 10 (Stevens 5), San Diego St. 13 (Feagin 5). Total Fouls_Colorado St. 18, San Diego St. 14. A_12,414 (12,414).

