Notre Dame 83, North Carolina 65

By The Associated Press

NORTH CAROLINA (16-12)

Tshitenge 2-9 0-0 4, Bennett 6-18 4-4 17, Church 2-6 0-0 6, Koenen 7-19 5-7 19, Muhammad 4-12 0-0 10, Daniel 2-5 2-2 6, Duckett 1-5 0-0 3, Tucker 0-2 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 24-76 11-13 65

NOTRE DAME (12-17)

Brunelle 9-14 3-4 23, Vaughn 3-3 0-0 6, Cole 0-1 0-0 0, Sniezek 1-1 1-2 3, Walker 5-14 1-3 14, Baer 0-0 0-0 0, Cosgrove 3-6 0-0 9, Keyes 1-1 0-0 2, Benz 0-0 0-0 0, Gilbert 10-21 4-6 24, Margaret Murdock 0-1 0-0 0, Catherine Murdock 1-1 0-0 2, Team 0-0 0-0 0, Totals 33-63 9-15 83

North Carolina 16 16 14 19 — 65 Notre Dame 21 22 23 17 — 83

3-Point Goals_North Carolina 6-24 (Bennett 1-3, Church 2-5, Koenen 0-5, Muhammad 2-7, Duckett 1-3, Tucker 0-1), Notre Dame 8-17 (Brunelle 2-5, Walker 3-7, Cosgrove 3-4, Murdock 0-1). Assists_North Carolina 9 (Bennett 6), Notre Dame 26 (Sniezek 14). Fouled Out_None. Rebounds_North Carolina 37 (Bennett 4-8), Notre Dame 46 ( 3-9). Total Fouls_North Carolina 16, Notre Dame 13. Technical Fouls_North Carolina Bennett 1. A_7,639.

