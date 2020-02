Padres 7, Brewers 2

By The Associated Press

Padres Brewers ab r h bi ab r h bi Totals 34 7 9 6 Totals 29 2 3 2 G.Grcia 2b 2 0 0 0 O.Arcia ss 2 0 0 0 B.Vlera 2b 1 0 0 0 Mathias ss 2 0 0 0 Grisham cf 3 1 1 0 Narvaez c 1 0 0 0 Trmmell cf 2 1 1 0 Nttnghm c 1 0 0 0 W.Myers rf 3 1 1 0 B.Gamel rf 2 0 0 0 Olvares rf 2 1 1 1 Cor.Ray cf 2 0 0 0 T.Frnce 1b 2 0 0 0 R.Healy dh 3 0 0 0 J.Vsler 1b 1 1 1 1 Flciano ph 1 0 0 0 Beckham 3b 1 0 0 1 Mrrison 1b 2 0 0 0 H.Potts 3b 2 0 0 0 Freitas 1b 1 0 0 0 Crnwrth ss 3 0 0 1 Broxton cf 2 0 0 0 G.Arias ss 1 1 1 0 A.Blnco 2b 1 0 0 0 A.Hdges c 3 0 0 0 Pterson lf 2 0 1 0 W.Rivas c 1 0 1 2 Spnbrgr rf 1 1 1 1 E.Qiroz dh 2 0 0 0 Rdrguez 2b 2 1 1 1 O.Mller pr 1 0 0 0 Aguilar lf 1 0 0 0 Lagares lf 3 1 1 0 L.Erceg 3b 3 0 0 0 Jor.Ona lf 1 0 1 0

San Diego 210 000 022 — 7 Milwaukee 001 000 010 — 2

E_Narvaez (1). 2B_Trammell (1), Vosler (1), Rivas (1). HR_Spanberger (1), Rodriguez (1). SB_Arias (1). CS_Miller (1).

IP H R ER BB SO

Padres Davies W, 0-0 2 0 0 0 0 1 Baez H, 0 2 1 1 1 1 2 Perdomo H, 0 1 1 0 0 0 2 Johnson H, 0 1 0 0 0 0 2 Guerra H, 0 1 0 0 0 0 1 Radke 1 1 1 1 0 2 Reyes 1 0 0 0 0 1

Brewers Anderson L, 0-0 1 2 2 1 1 2 Lindblom 1 1 1 1 0 1 Houser 1 0 0 0 1 2 Lauer 1 0 0 0 0 2 Suter 1 0 0 0 0 1 Black 1 0 0 0 0 2 Grimm 1 0 0 0 2 1 Williams 1 2 2 2 1 2 Feyereisen 1 4 2 2 0 1

HBP_by_Johnson (Nottingham), Lindblom (Garcia).

WP_Lindblom.

Advertisement

Umpires_Home, Doug Eddings First, Bill Miller Second, Chris Segal Third, Nick Mahrle.

T_2:38. A_4,147

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.