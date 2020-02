Panama Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At Panama Golf Club Panama City Purse: $625,000 Yardage: 7,157; Par: 70 Final Davis Riley, $112,500 67-70-64-69—270 Roberto Díaz, $56,250 67-70-69-65—271 Lee Hodges, $27,734 69-67-67-69—272 Ben Kohles, $27,734 67-68-69-68—272 Max McGreevy, $27,734 70-63-69-70—272 Mito Pereira, $27,734 68-69-65-70—272 Brett Drewitt, $18,542 67-70-70-66—273 Dylan Wu, $18,542 67-70-67-69—273 Nicholas Thompson, $18,542 66-69-69-69—273 J.T. Griffin, $13,831 68-71-70-65—274 Luke Guthrie, $13,831 70-68-68-68—274 David Lipsky, $13,831 67-68-68-71—274 Curtis Thompson, $13,831 68-72-68-66—274 Jared Wolfe, $13,831 66-69-69-70—274 Grant Hirschman, $9,688 65-69-67-74—275 Scott Langley, $9,688 68-70-69-68—275 Ryan Ruffels, $9,688 65-70-70-70—275 Greyson Sigg, $9,688 64-69-73-69—275 Callum Tarren, $9,688 66-70-69-70—275 Chase Wright, $9,688 71-67-62-75—275 Dawson Armstrong, $7,094 69-71-71-65—276 John Chin, $7,094 69-71-68-68—276 Jack Maguire, $7,094 71-68-71-66—276 Joey Garber, $5,528 71-67-71-68—277 Taylor Montgomery, $5,528 69-68-70-70—277 Taylor Pendrith, $5,528 63-68-73-73—277 Seth Reeves, $5,528 67-67-68-75—277 Mickey DeMorat, $4,391 68-69-72-69—278 Austin Squires, $4,391 71-69-68-70—278 Braden Thornberry, $4,391 70-67-70-71—278 Richard S. Johnson, $4,391 72-66-69-71—278 Augusto Núñez, $4,391 69-70-65-74—278 Joseph Winslow, $4,391 68-69-70-71—278 Wade Binfield, $3,492 73-64-72-70—279 Mark Blakefield, $3,492 69-68-72-70—279 Marcelo Rozo, $3,492 70-66-73-70—279 Austen Truslow, $3,492 69-70-72-68—279 Tom Whitney, $3,492 68-68-72-71—279 Will Zalatoris, $3,492 70-69-70-70—279 Kent Bulle, $3,492 68-70-67-74—279 Brandon Crick, $3,492 67-69-72-71—279 Chad Ramey, $2,826 68-72-73-67—280 Bobby Bai, $2,826 73-67-70-70—280 Evan Harmeling, $2,826 69-68-71-72—280 David Kocher, $2,826 70-69-68-73—280 Steve LeBrun, $2,826 68-71-72-69—280 Stuart Macdonald, $2,826 69-69-71-71—280 Dan McCarthy, $2,826 66-68-69-77—280 Jason Millard, $2,826 70-65-73-72—280 Martin Piller, $2,826 68-68-70-74—280 Alex Prugh, $2,826 68-70-69-73—280 Tyrone Van Aswegen, $2,826 69-68-71-72—280 John VanDerLaan, $2,826 68-71-70-71—280 Cyril Bouniol, $2,606 66-73-72-70—281 Lorens Chan, $2,606 71-69-69-72—281 George Cunningham, $2,606 68-71-70-72—281 Vince India, $2,606 68-70-74-69—281 Steve Marino, $2,606 69-71-72-69—281 Dan Woltman, $2,606 69-67-75-70—281 Harrison Endycott, $2,538 70-69-77-66—282 Nicholas Lindheim, $2,538 69-71-72-70—282 Kyle Reifers, $2,538 67-71-73-71—282 Jimmy Stanger, $2,538 69-71-70-72—282 Sebastián Vázquez, $2,538 69-71-69-73—282 Mark Baldwin, $2,494 68-68-76-71—283 Erik Barnes, $2,494 68-67-73-75—283 Eric Axley, $2,469 69-70-73-72—284 Adam Svensson, $2,469 70-69-74-71—284 Patrick Fishburn, $2,431 66-73-73-73—285 Nick Hardy, $2,431 72-67-73-73—285 Drew Weaver, $2,431 70-69-76-70—285 Carl Yuan, $2,431 68-69-77-71—285 MJ Daffue, $2,394 70-69-71-77—287 Matt Ryan, $2,394 72-68-74-73—287 Joshua Creel, $2,375 68-71-78-72—289

