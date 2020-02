PGA – AT&T Pebble Beach Pro-Am Par Scores

By The Associated Press

Sunday Pebble Beach, Calif. p-Pebble Beach Golf Links (Host Course); 6,816 yards; Par 72 s-Spyglass Hill Golf Course; 7,035 yards; Par 72 m-Monterey Peninsula CC; 6,958 yards; Par 71 Purse: $7.8 million Final Round

Note: Tournament is played on three courses with different pars.

Nick Taylor (500), $1,404,000 63m-66p-69s-70p—268 -19 Kevin Streelman (300), $850,200 69s-67m-68p-68p—272 -15 Phil Mickelson (190), $538,200 68s-64m-67p-74p—273 -14 Jason Day (135), $382,200 67m-64p-70s-75p—276 -11 Daniel Berger (96), $277,388 70s-69m-70p-69p—278 -9 Matt Jones (96), $277,388 68p-73s-65m-72p—278 -9 Maverick McNealy (96), $277,388 72p-72s-66m-68p—278 -9 Charl Schwartzel (96), $277,388 67m-66p-73s-72p—278 -9 Lanto Griffin (78), $220,350 67s-68m-71p-73p—279 -8 Jordan Spieth (78), $220,350 70s-71m-71p-67p—279 -8 Patrick Cantlay (65), $181,350 66s-69m-72p-73p—280 -7 Peter Malnati (65), $181,350 70p-69s-66m-75p—280 -7 Matthew NeSmith (65), $181,350 68p-71s-69m-72p—280 -7 Joel Dahmen (54), $138,450 71m-73p-67s-70p—281 -6 J.B. Holmes (54), $138,450 71p-72s-67m-71p—281 -6 Max Homa (54), $138,450 67s-69m-71p-74p—281 -6 Kevin Na (54), $138,450 75s-67m-68p-71p—281 -6 Joseph Bramlett (43), $96,219 71m-70p-69s-72p—282 -5 Zac Blair (43), $96,219 69s-69m-73p-71p—282 -5 Wyndham Clark (43), $96,219 68s-71m-70p-73p—282 -5 Chesson Hadley (43), $96,219 71s-67m-72p-72p—282 -5 Harry Higgs (43), $96,219 66m-69p-74s-73p—282 -5 Kurt Kitayama, $96,219 69s-69m-69p-75p—282 -5 Scott Piercy (43), $96,219 68m-66p-72s-76p—282 -5 Ben Martin (31), $58,667 72p-68s-70m-73p—283 -4 Chez Reavie (31), $58,667 67m-69p-73s-74p—283 -4 Aaron Baddeley (31), $58,667 68m-69p-71s-75p—283 -4 Kevin Chappell (31), $58,667 68s-67m-74p-74p—283 -4 Troy Merritt (31), $58,667 69s-70m-73p-71p—283 -4 Henrik Norlander (31), $58,667 69p-73s-70m-71p—283 -4 Tim Wilkinson (31), $58,667 69p-70s-70m-74p—283 -4 Alex Cejka (22), $43,550 69p-73s-70m-72p—284 -3 Matt Every (22), $43,550 70p-66s-68m-80p—284 -3 Dustin Johnson (22), $43,550 69s-65m-72p-78p—284 -3 Tyler McCumber (22), $43,550 71p-70s-69m-74p—284 -3 Keith Mitchell (22), $43,550 69m-67p-76s-72p—284 -3 Alex Noren (22), $43,550 69m-67p-74s-74p—284 -3 Chris Baker (13), $28,561 69m-64p-76s-76p—285 -2 Stewart Cink (13), $28,561 69p-72s-70m-74p—285 -2 Cameron Davis (13), $28,561 71m-72p-69s-73p—285 -2 Brian Gay (13), $28,561 72s-68m-68p-77p—285 -2 Beau Hossler (13), $28,561 68m-72p-70s-75p—285 -2 Viktor Hovland (13), $28,561 70s-68m-70p-77p—285 -2 Kevin Kisner (13), $28,561 72s-68m-70p-75p—285 -2 Matt Kuchar (13), $28,561 70p-71s-68m-76p—285 -2 Rob Oppenheim (13), $28,561 68m-74p-70s-73p—285 -2 Seamus Power (13), $28,561 72p-68s-71m-74p—285 -2 Vincent Whaley (13), $28,561 71p-73s-67m-74p—285 -2 Brandon Wu, $28,561 69s-66m-76p-74p—285 -2 Lucas Glover (8), $19,204 70p-76s-66m-74p—286 -1 Sean O’Hair (8), $19,204 73s-65m-71p-77p—286 -1 Doc Redman (8), $19,204 73s-67m-72p-74p—286 -1 Adam Schenk (8), $19,204 68m-69p-74s-75p—286 -1 Chase Seiffert (8), $19,204 66p-76s-69m-75p—286 -1 Cameron Champ (6), $18,018 71m-66p-71s-79p—287 E Luke Donald (6), $18,018 72s-71m-69p-75p—287 E Michael Gligic (6), $18,018 72s-71m-69p-75p—287 E Jim Herman (6), $18,018 67m-73p-70s-77p—287 E Wes Roach (6), $18,018 69p-73s-70m-75p—287 E Matthew Fitzpatrick (5), $17,472 71p-70s-68m-79p—288 +1 Tom Hoge (5), $17,472 69m-73p-69s-77p—288 +1 Jason Dufner (5), $17,160 73s-70m-68p-78p—289 +2 Aaron Wise (5), $17,160 68m-74p-70s-77p—289 +2 Paul Casey (4), $16,770 71s-65m-73p-81p—290 +3 Cameron Tringale (4), $16,770 71m-69p-71s-79p—290 +3 Xinjun Zhang (4), $16,770 71p-74s-67m-78p—290 +3 John Senden (4), $16,458 71s-71m-67p-83p—292 +5 Ryan Brehm (3), $16,302 73s-69m-68p-87p—297 +10

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.