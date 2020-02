Puerto Rico Open Par Scores

By The Associated Press

Saturday Coco Beach Golf & Country Club Rio Grande, Puerto Rico Purse: $3 million

Yardage:7,569; par 72 (36-36)

Third Round Viktor Hovland 68-66-64—198 -18 Martin Laird 67-69-63—199 -17 Josh Teater 66-68-66—200 -16 Emiliano Grillo 66-68-69—203 -13 Patrick Rodgers 70-68-66—204 -12 Sam Ryder 70-65-69—204 -12 Ted Potter, Jr. 68-70-67—205 -11 Tyler McCumber 70-68-67—205 -11 Ben Martin 70-66-69—205 -11 David Lingmerth 71-65-69—205 -11 Kyle Stanley 64-70-71—205 -11 Xinjun Zhang 71-69-66—206 -10 Doug Ghim 69-70-67—206 -10 Maverick McNealy 70-69-67—206 -10 Rob Oppenheim 69-68-69—206 -10 Adam Schenk 72-65-69—206 -10 Chris Couch 66-71-69—206 -10 Wes Roach 67-70-69—206 -10 Robert Streb 69-68-69—206 -10 Matthew NeSmith 70-71-66—207 -9 Sangmoon Bae 74-67-66—207 -9 Julián Etulain 67-73-67—207 -9 Brice Garnett 72-68-67—207 -9 Joseph Bramlett 71-67-69—207 -9 Zack Sucher 70-69-69—208 -8 Will Gordon 70-68-70—208 -8 Rhein Gibson 66-70-72—208 -8 Bo Hoag 74-67-68—209 -7 Austin Cook 74-67-68—209 -7 Mark Anderson 68-73-68—209 -7 D.J. Trahan 72-69-68—209 -7 Cameron Davis 69-71-69—209 -7 Bill Haas 69-71-69—209 -7 Kyoung-Hoon Lee 70-69-70—209 -7 George McNeill 69-69-71—209 -7 Kiradech Aphibarnrat 68-69-72—209 -7 Shawn Stefani 72-65-72—209 -7 Johnson Wagner 71-71-68—210 -6 Roger Sloan 73-69-68—210 -6 Vincent Whaley 70-71-69—210 -6 Henrik Norlander 66-75-69—210 -6 Roberto Castro 71-69-70—210 -6 Anirban Lahiri 70-70-70—210 -6 Kristoffer Ventura 72-68-70—210 -6 MJ Daffue 67-73-70—210 -6 Fabián Gómez 70-70-70—210 -6 Tim Wilkinson 69-70-71—210 -6 Peter Uihlein 66-71-73—210 -6 Ryan Brehm 69-73-69—211 -5 Seamus Power 73-69-69—211 -5 Cameron Percy 70-71-70—211 -5 J.J. Henry 69-70-72—211 -5 Sebastian Cappelen 72-65-74—211 -5 Beau Hossler 72-70-70—212 -4 Robby Shelton 68-73-71—212 -4 Arjun Atwal 73-67-72—212 -4 Chase Seiffert 71-69-72—212 -4 Jhonattan Vegas 68-74-71—213 -3 Jay McLuen 67-74-72—213 -3 Michael Gellerman 71-70-72—213 -3 John Senden 70-70-73—213 -3 Scott Brown 67-71-75—213 -3 Brendon de Jonge 71-71-72—214 -2 Daniel Chopra 69-73-73—215 -1 Derek Ernst 71-71-73—215 -1 Brandon Hagy 72-69-74—215 -1 Bo Van Pelt 71-69-75—215 -1 Nelson Ledesma 70-68-77—215 -1 Alex Cejka 72-70-74—216 E

