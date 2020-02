Rangers 7, Mariners 5

By The Associated Press

Rangers Mariners ab r h bi ab r h bi Totals 38 7 10 5 Totals 32 5 8 4 Sh.Choo dh 2 0 0 0 Lng Jr. 2b 2 0 1 1 Rfsnydr ph 2 0 1 0 Hggerty 2b 2 0 2 0 N.Solak cf 3 0 0 0 E.White 1b 3 0 0 0 Hineman cf 2 0 0 0 Mrmljos 1b 1 0 0 1 J.Gallo rf 3 1 1 0 K.Sager 3b 2 0 1 0 A.Grcia rf 2 1 1 1 J.Cowan pr 2 0 0 0 Frazier 3b 3 0 2 0 K.Lewis rf 1 0 0 0 Knr-Flf pr 2 0 0 0 Kelenic cf 1 2 1 0 Ro.Odor 2b 3 0 1 0 Vglbach dh 1 0 0 0 A.Tjeda 2b 2 1 0 0 Raleigh ph 2 0 0 0 Gr.Bird 1b 3 0 0 0 T.Mrphy c 2 0 0 0 Swihart 1b 0 0 0 0 Jo.Odom c 2 1 1 2 M.Duffy ss 3 1 1 0 Crwford ss 2 1 1 0 Y.Rvera pr 1 1 1 1 D.Wlton ss 2 0 0 0 Taveras lf 2 1 0 0 M.Smith cf 2 0 0 0 H.Ramos lf 1 0 0 0 Rdrguez rf 2 0 0 0 Fdrwicz c 2 1 2 3 B.Bshop lf 2 0 0 0 Sa.Huff ph 2 0 0 0 Lberato lf 1 1 1 0

Texas 120 100 210 — 7 Seattle 000 011 120 — 5

E_Kiner-Falefa (1), Seager (1), Cowan (1), Walton (1). 2B_Gallo (1), Frazier (1), Federowicz (1), Long Jr. (1), Haggerty (1), Kelenic (1). HR_Garcia (1), Rivera (1), Federowicz (1), Odom (1). SB_Cowan (1), Crawford (1). CS_Swihart (1).

IP H R ER BB SO

Rangers Palumbo 2 0 0 0 2 2 Martin 1 0 0 0 1 0 Goody 1 1 0 0 0 2 Hernandez 1 2 1 1 0 2 Rodriguez 1 0 1 0 0 0 Flynn 1 1 1 1 1 2 Dillard 1 2 2 2 0 2 Evans 0 2 0 0 0 0

Mariners Kikuchi 1 1-3 4 3 2 1 2 Murfee 2-3 0 0 0 0 1 Cortes 1 1 0 0 0 0 Hirano 1 1 1 1 0 0 Altavilla 1 1 0 0 0 1 Brennan 1 0 0 0 0 1 Misiewicz 1 1 2 1 1 0 Warren 1 2 1 1 0 2 Guilbeau 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Rodriguez (Kelenic), Kikuchi (Choo).

WP_Rodriguez, Brennan, Misiewicz.

PB_Odom.

Umpires_Home, Chris Guccione First, Gabe Morales Second, Nic Lentz Third, Sean Barbe.

T_3:19. A_4,737

