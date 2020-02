South Dakota 82, North Dakota 68

By The Associated Press

SOUTH DAKOTA (18-8)

Hagedorn 4-7 6-8 15, Kelley 2-6 5-5 9, Peterson 4-8 5-5 13, Simpson 5-13 2-2 13, Umude 6-11 1-1 13, Chisom 1-3 2-2 5, Armstrong 3-4 0-0 6, Kamateros 2-3 0-0 4, Goodrick 1-2 0-0 3, Perrott-Hunt 0-0 1-2 1. Totals 28-57 22-25 82.

NORTH DAKOTA (11-14)

Walter 3-10 2-3 10, Rebraca 3-6 3-4 9, Brown 0-1 0-0 0, Stewart 9-18 3-5 23, Allen-Eikens 6-11 2-2 18, Danielson 0-3 0-0 0, Atelbauers 1-2 0-0 3, Urbonavicius 1-1 0-0 3, Coudreau 1-1 0-0 2, Panoam 0-0 0-0 0. Totals 24-53 10-14 68.

Halftime_South Dakota 41-34. 3-Point Goals_South Dakota 4-16 (Chisom 1-1, Goodrick 1-2, Hagedorn 1-3, Simpson 1-4, Kelley 0-3, Umude 0-3), North Dakota 10-26 (Allen-Eikens 4-5, Stewart 2-7, Walter 2-7, Urbonavicius 1-1, Atelbauers 1-2, Brown 0-1, Rebraca 0-1, Danielson 0-2). Fouled Out_Atelbauers, Urbonavicius. Rebounds_South Dakota 32 (Hagedorn, Kelley 7), North Dakota 28 (Allen-Eikens 7). Assists_South Dakota 15 (Simpson 6), North Dakota 13 (Stewart 5). Total Fouls_South Dakota 17, North Dakota 26. A_1,670 (3,300).

