Tennessee Tech 75, Jacksonville St. 74

By The Associated Press

JACKSONVILLE ST. (10-16)

Perdue 0-1 2-3 2, Harden 2-8 1-1 6, Jones 3-4 0-0 9, St. Hilaire 0-6 0-0 0, Henry 4-9 3-4 11, Cross 5-8 6-9 16, Ware 10-14 1-1 26, Hudson 1-5 0-0 2, Roub 1-1 0-0 2, Welsch 0-1 0-0 0. Totals 26-57 13-18 74.

TENNESSEE TECH (7-19)

Kuimi 1-4 0-0 2, Williams 1-1 0-0 2, Allen 2-7 1-2 6, Clay 3-13 5-7 13, Davidson 5-8 0-0 12, Crosland 7-10 0-0 21, Vick 6-10 0-0 15, Quest 1-1 0-0 2, Smith 0-0 1-2 1, Wilkinson 0-2 0-0 0, Sylla 0-0 1-2 1. Totals 26-56 8-13 75.

Halftime_Tennessee Tech 43-40. 3-Point Goals_Jacksonville St. 9-20 (Ware 5-9, Jones 3-3, Harden 1-3, Hudson 0-1, Welsch 0-1, St. Hilaire 0-3), Tennessee Tech 15-32 (Crosland 7-10, Vick 3-7, Davidson 2-4, Clay 2-5, Allen 1-6). Fouled Out_Kuimi. Rebounds_Jacksonville St. 40 (Cross 9), Tennessee Tech 21 (Vick 5). Assists_Jacksonville St. 18 (Jones 4), Tennessee Tech 20 (Davidson 8). Total Fouls_Jacksonville St. 14, Tennessee Tech 14. A_888 (9,280).

