Twins 10, Rays 8

Twins Rays ab r h bi ab r h bi Totals 34 10 8 10 Totals 39 8 12 8 L.Arrez 2b 3 0 0 0 Arzrena lf 3 0 1 1 Sverino 2b 2 1 1 2 Hrnndez c 2 0 0 0 R.Lewis ss 2 0 0 0 Ya.Diaz dh 2 0 1 0 D.Ozria ss 2 1 0 0 J.Wndle ph 3 1 1 0 Ja.Cave rf 2 0 0 0 Ji.Choi 1b 2 0 1 0 Ty.Webb pr 2 1 0 0 Sllivan pr 2 0 0 0 Larnach dh 2 2 1 2 Renfroe rf 3 0 0 0 Cabbage ph 2 0 1 2 O’Grady rf 1 1 1 0 B.Roker lf 1 1 0 0 Tstsugo 3b 2 0 0 0 D Lrndd lf 2 0 0 0 Rbrtson 3b 2 0 0 0 Za.Wiel 1b 2 0 1 0 D.Kelly 1b 0 0 0 0 K.Eaves 1b 2 1 1 0 W.Admes ss 2 1 0 0 Clstino cf 2 0 0 0 Luc.Fox ss 2 1 0 1 Keirsey cf 2 0 0 0 Krmaier cf 2 2 1 0 T.Telis c 2 0 1 1 D.Czens cf 2 0 0 0 Hmilton c- 1 2 1 2 K.Smith c 2 1 2 2 D.Maggi 3b 1 0 0 1 Hrrmann lf 2 0 1 2 Hrbyshi 3b 2 1 1 0 Brsseau 2b 2 1 1 2 Tr.Gray 2b 3 0 2 0

Minnesota 020 002 420 — 10 Tampa Bay 003 200 003 — 8

E_Telis (1), Maggi (1). LOB_Minnesota 3, Tampa Bay 10. 2B_Severino (1), O’Grady (1), Kiermaier (1), Gray 2 (2). HR_Larnach (1), Hamilton (1), Brosseau (1). SF_Maggi (1).

IP H R ER BB SO

Twins Smeltzer 2 1-3 5 3 3 0 1 Horacek 2-3 0 0 0 0 0 Poppen 2 2 2 0 1 3 Garton W, 0-0 1 1 0 0 1 1 Cutura H, 0 1 1 0 0 0 1 Alcala 1 1 0 0 0 2 Cheshire 2-3 2 3 3 3 1 Asher S, 0-0 1-3 0 0 0 0 0

Rays Snell 1 0 0 0 0 1 Alvarado 1-3 2 2 2 2 1 Kittredge 1 2-3 0 0 0 0 1 Castillo H, 0 1 0 0 0 0 1 Banda H, 0 1 0 0 0 0 0 Poche H, 0 1 1 2 2 1 1 McClanahan L, 0-0 2-3 3 4 4 2 1 Ryan 1 1-3 2 2 2 0 0 Sherriff 1 0 0 0 0 2

WP_Poppen.

Umpires_Home, Edwin Moscoso First, Marvin Hudson Second, Erich Bacchus Third, Derek Thoma.

T_3:33. A_2,427

