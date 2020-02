VMI 74, W. Carolina 71

By The Associated Press

VMI (8-20)

Stephens 5-11 0-0 13, Curfman 4-9 0-0 11, Evee 9-15 4-4 25, Gilkeson 3-8 3-7 10, Lewis 1-1 2-4 4, Parham 0-2 0-0 0, Conway 1-4 0-0 3, Creammer 1-1 0-0 2, Tang 2-3 0-0 6. Totals 26-54 9-15 74.

W. CAROLINA (16-10)

Dotson 5-10 1-5 11, Steger 5-9 5-6 18, Faulkner 4-17 8-8 17, Halvorsen 2-9 0-0 6, Harris 2-4 0-0 5, McCray 4-7 4-4 14, Cork 0-1 0-0 0, Elks 0-0 0-0 0, Thomas 0-1 0-0 0, Sledd 0-1 0-0 0. Totals 22-59 18-23 71.

Halftime_VMI 34-30. 3-Point Goals_VMI 13-34 (Evee 3-7, Curfman 3-8, Stephens 3-8, Tang 2-2, Conway 1-4, Gilkeson 1-4, Parham 0-1), W. Carolina 9-30 (Steger 3-7, McCray 2-4, Halvorsen 2-8, Harris 1-1, Faulkner 1-9, Thomas 0-1). Rebounds_VMI 32 (Stephens 8), W. Carolina 33 (Dotson 12). Assists_VMI 15 (Stephens, Evee 4), W. Carolina 15 (Faulkner 7). Total Fouls_VMI 19, W. Carolina 15. A_1,528 (7,826).

