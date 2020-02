Waste Management Phoenix Open Scores

By The Associated Press

Saturday At TPC Scottsdale Scottsdale, Ariz. Purse: $7.3 million Yardage: 7,261; Par: 71 Third Round Tony Finau 69-66-62—197 Webb Simpson 71-63-64—198 Hudson Swafford 66-67-66—199 J.B. Holmes 64-65-70—199 Xander Schauffele 67-67-66—200 Adam Long 66-68-66—200 Scott Piercy 67-65-68—200 Mark Hubbard 69-68-64—201 Byeong Hun An 65-66-70—201 Nate Lashley 66-67-69—202 John Huh 71-66-66—203 Max Homa 72-67-64—203 Luke List 70-69-64—203 Tom Hoge 65-71-67—203 Jon Rahm 67-68-68—203 Collin Morikawa 69-67-68—204 Bubba Watson 69-66-69—204 Branden Grace 67-67-70—204 Wyndham Clark 61-69-74—204 Billy Horschel 63-68-73—204 Russell Knox 71-67-67—205 Matt Kuchar 68-70-67—205 Harris English 65-72-68—205 Justin Thomas 68-68-69—205 James Hahn 69-67-69—205 Brandon Hagy 67-69-69—205 Keith Mitchell 68-67-70—205 Harry Higgs 70-68-68—206 Sungjae Im 66-72-68—206 Gary Woodland 70-67-69—206 Brian Harman 71-68-67—206 Danny Lee 68-69-69—206 Daniel Berger 69-71-66—206 Patrick Rodgers 67-69-70—206 Hideki Matsuyama 67-74-65—206 Kevin Tway 72-67-68—207 Bud Cauley 65-72-70—207 Doc Redman 69-67-71—207 Carlos Ortiz 71-69-67—207 Rickie Fowler 74-65-69—208 Sung Kang 67-72-69—208 Keegan Bradley 67-70-71—208 Adam Hadwin 69-67-72—208 Charley Hoffman 71-70-67—208 J.T. Poston 70-68-71—209 Bryson DeChambeau 70-69-70—209 Jimmy Walker 69-71-69—209 Chesson Hadley 73-68-68—209 Xinjun Zhang 69-72-68—209 J.J. Spaun 70-71-68—209 Aaron Baddeley 68-70-72—210 C.T. Pan 69-66-75—210 Andrew Landry 69-72-69—210 Sebastián Muñoz 70-71-69—210 Talor Gooch 68-73-69—210 Grayson Murray 70-68-73—211 Sam Ryder 71-66-74—211 Brice Garnett 72-67-72—211 Nick Taylor 70-70-71—211 Corey Conners 71-69-71—211 Martin Laird 72-67-73—212 K.J. Choi 66-75-71—212 Dylan Frittelli 71-70-72—213 Denny McCarthy 71-70-72—213 Joel Dahmen 70-71-73—214 Patton Kizzire 70-71-74—215 Beau Hossler 68-72-77—217

