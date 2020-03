White Sox 6, Mariners 5

By The Associated Press

Mariners White Sox ab r h bi ab r h bi Totals 34 5 8 5 Totals 34 6 9 6 J.Frley lf 2 1 1 2 Andrson ss 3 0 1 1 Co.Lien lf 2 0 1 0 L.Rvera ss 1 1 0 0 M.Smith cf 3 0 1 0 Moncada 3b 3 0 0 0 Lberato cf 2 0 0 0 Cthbert 3b 2 1 1 1 K.Lewis rf 3 0 0 0 J.Abreu 1b 3 0 1 0 McGvern rf 0 0 0 0 G.Shets 1b 2 0 0 0 Vglbach 1b 3 0 1 0 Dlmnico dh 2 0 0 0 R.Perez 1b 0 0 0 0 Mrcedes ph 2 0 1 0 P.Wsdom 3b 2 0 1 0 N.Mzara rf 2 0 0 0 J.Cowan 3b 1 0 0 0 M.Adlfo rf 1 1 0 0 T.Lopes 2b 3 1 0 0 Jimenez lf 2 0 0 0 Hggerty 2b 1 0 0 0 Gnzalez lf 2 0 2 1 Raleigh c 3 1 1 2 L.Rbert cf 2 0 1 0 O’Keefe c 1 0 0 0 A.Engel pr 0 1 0 1 Cowgill dh 4 1 1 0 J.McCnn c 2 0 0 0 D.Wlton ss 3 1 1 1 Collins c 1 1 1 2 P.Frick ss 1 0 0 0 L.Grcia 2b 3 1 1 0 R.Trres 2b 1 0 0 0

Seattle 002 210 000 — 5 Chicago 001 000 311 — 6

E_Wisdom (1), Cuthbert (3), Garcia (1). LOB_Seattle 6, Chicago 10. 2B_Wisdom (1), Anderson (1), Gonzalez (1), Robert (1), Garcia (1). 3B_Walton (1). HR_Fraley (1), Raleigh (1), Cuthbert (1), Collins (1). CS_Lien (1). SF_Fraley (1), Engel (1).

IP H R ER BB SO

Mariners Newsome 2 2 0 0 0 2 Misiewicz H, 1 1 2 1 1 0 1 Murfee H, 1 1 0 0 0 1 2 Bautista 1 0 0 0 0 1 Anderson 1 0 0 0 1 2 Gillies 2-3 2 3 3 1 1 Inman H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Head BS, 0-1 1 1 1 1 2 0 Haberer L, 0-1 2-3 2 1 1 2 0

White Sox Detwiler 2 2 0 0 0 1 Marshall 1 2 2 2 0 0 Heuer 1 1 2 0 0 3 Guerrero 1 2 1 1 0 0 Mejia 1 0 0 0 1 0 Foster 1 1 0 0 2 1 Hamilton 1 0 0 0 0 1 Kincanon W, 1-0 1 0 0 0 0 2

WP_Mejia.

Umpires_Home, Ben May First, Mark Ripperger Second, John Tumpane Third, Pat Hober.

T_3:03. A_2,898

