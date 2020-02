WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through Feb. 2

1 Sofia Kenin $2,916,508 2 Garbine Muguruza $1,483,730 3 Ashleigh Barty $924,637 4 Simona Halep $744,773 5 Petra Kvitova $445,326 6 Anett Kontaveit $408,990 7 Karolina Pliskova $397,156 8 Ons Jabeur $393,008 9 Anastasia Pavlyuchenkova $391,226 10 Kristina Mladenovic $341,521 11 Timea Babos $333,477 12 Ekaterina Alexandrova $309,801 13 Kiki Bertens $277,393 14 Alison Riske $273,420 15 Elena Rybakina $269,272 16 Barbora Strycova $266,752 17 Madison Keys $266,706 18 Elise Mertens $265,544 19 Su-Wei Hsieh $258,694 20 Cori Gauff $251,518 21 Barbora Krejcikova $240,819 22 Maria Sakkari $240,503 23 Angelique Kerber $231,843 24 Qiang Wang $225,664 25 Iga Swiatek $216,159 26 Naomi Osaka $199,756 27 Dayana Yastremska $187,500 28 Danielle Collins $185,969 29 Serena Williams $171,306 30 Shuai Zhang $166,051 31 Donna Vekic $165,556 32 Yulia Putintseva $161,966 33 Julia Goerges $157,120 34 Belinda Bencic $151,311 35 Aryna Sabalenka $150,633 36 Zarina Diyas $149,141 37 Katerina Siniakova $148,629 38 Ajla Tomljanovic $143,890 39 Jennifer Brady $141,058 40 Catherine Bellis $139,266 41 Elina Svitolina $136,706 42 Jelena Ostapenko $133,242 43 Catherine McNally $129,865 44 Camila Giorgi $128,691 45 Kristyna Pliskova $122,648 46 Priscilla Hon $121,240 47 Arina Rodionova $119,949 48 Taylor Townsend $118,464 49 Saisai Zheng $116,661 50 Lauren Davis $111,689

