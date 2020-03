Yankees 5, Braves 3

By The Associated Press

Yankees Braves ab r h bi ab r h bi Totals 37 5 10 4 Totals 30 3 3 3 LMahieu 2b 3 0 1 0 Acn Jr. rf 3 0 0 0 Z.Zhner rf 2 0 1 0 T.Hrris lf 1 1 1 1 Tuchman cf 2 1 0 0 O.Albes 2b 3 0 0 0 Be.Ruta lf 2 0 0 0 Solarte 2b 1 0 0 0 G.Trres ss 3 0 1 0 Mrkakis lf 2 0 1 0 K.Hlder pr 2 0 0 0 D.Wters pr 2 0 0 0 Urshela 3b 3 0 0 0 M.Ozuna dh 3 0 0 0 Cabrera 3b 1 0 0 0 Salazar ph 1 0 0 0 Andujar lf 2 0 1 0 d’Arnud c 2 0 0 0 Ho.Park 2b 1 1 1 0 Lnglers c 1 0 0 0 Hgshoka c 3 0 1 0 Incarte cf 1 1 0 0 W.Swyer c 1 1 1 1 Rbinson lf 1 0 0 0 Gittens 1b 3 0 0 0 Camargo 3b 2 1 1 2 Ma.Burt pr 1 0 0 0 Kzm Jr. 3b 1 0 0 0 J.Thole dh 3 0 1 0 Y.Alnso 1b 2 0 0 0 K.Dglan pr 1 1 1 1 Jenista 1b 1 0 0 0 Ambrgey rf 2 0 0 0 P.Kozma ss 2 0 0 0 Florial cf 2 1 1 2 Alxnder 3b 1 0 0 0

New York 000 001 220 — 5 Atlanta 020 000 001 — 3

E_Torres (2), d’Arnaud (1), Kozma (1). LOB_New York 7, Atlanta 1. 2B_Park (1), Sawyer (1). HR_Florial (1), Harris (1), Camargo (1). SB_Holder (1). CS_Waters (1).

IP H R ER BB SO

Yankees Garcia 2 1 2 2 1 3 Nelson 2 1 0 0 0 1 Lyons 1 0 0 0 0 1 Avilan W, 1-0 1 0 0 0 0 3 Kriske H, 1 1 0 0 0 0 0 Vizcaino H, 2 1 0 0 0 0 2 Abreu S, 1-1 1 1 1 1 0 1

Braves Soroka 2 3 0 0 0 3 Tomlin H, 1 3 1 0 0 1 3 Smith H, 1 1 1 1 0 1 0 Greene L, 0-1 1 2 2 1 0 2 Dayton 1 3 2 2 0 1 Sobotka 1 0 0 0 0 2

WP_Greene.

Umpires_Home, Adam Beck First, Fieldin Culbreth Second, Brian O’Nora Third, Ramon De Jesu.

T_2:32. A_6,791

