Yankees 8, Nationals 2

Nationals Yankees ab r h bi ab r h bi Totals 19 2 3 2 Totals 18 8 6 5 V.Rbles cf 3 0 0 0 LMahieu 2b 3 1 1 1 Stvnson rf 2 0 1 0 G.Trres ss 1 1 0 1 T.Trner ss 2 0 0 0 Gardner cf 1 1 0 0 L.Grcia ss 1 0 1 0 Florial cf 1 0 1 1 S.Cstro 2b 2 0 0 0 Sanchez c 2 0 0 1 Ja.Noll 2b 1 0 0 0 Urshela 3b 3 0 1 0 Hrnndez lf 2 0 0 0 Andujar lf 3 0 1 0 Kieboom 3b 0 1 0 0 Mi.Ford 1b 2 2 1 0 Ra.Read c 2 1 1 2 Frazier rf 1 2 1 0 B.Snydr 1b 2 0 0 0 E.Kratz dh 1 1 0 1 Sanchez dh 2 0 0 0

Washington 020 00x xxx — 2 New York 006 2xx xxx — 8

E_Robles (1), Kieboom (1), Torres (1). LOB_Washington 5, New York 5. 2B_LeMahieu (1), Andujar (1), Frazier (1). HR_Read (1). SF_Torres (1), Sanchez (1).

IP H R ER BB SO

Nationals Ross 2 0 0 0 0 0 Hernandez L, 0-0 0 2 5 4 2 0 Harper 1 0 1 0 0 0 Rainey 1 2 2 2 2 1 Guerra 1-3 2 0 0 1 0

Yankees Tanaka 2 2 2 2 0 2 Britton W, 0-0 1 0 0 0 0 2 Green 1 0 0 0 1 1 Kahnle 1 1 0 0 1 1

HBP_by_Harper (Gardner), Tanaka (Kieboom).

WP_Hernandez, Harper.

Umpires_Home, Marty Foster First, Phil Cuzzi Second, Vic Carapazza Third, Adam Bec.

T_1:57 (:02 delay). A_

