Angels 2, Mariners 0

By The Associated Press

Seattle Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 28 0 4 0 Totals 27 2 3 2 Lng Jr. 2b 2 0 0 0 Rengifo 2b 3 0 0 0 D.Wlton 2b 1 0 0 0 El.Soto 2b 1 0 0 0 E.White 1b 3 0 1 0 M.Trout cf 1 0 0 0 Mrmljos 1b 1 0 0 0 J.Adams pr 1 0 0 0 Vglbach dh 3 0 1 0 A.Rndon 3b 3 0 0 0 Jo.Siri ph 1 0 0 0 Avl Jr. 3b 1 0 0 0 J.Frley lf 2 0 0 0 S.Ohtni dh 2 0 0 0 A.Hnson lf 1 0 1 0 J.Walsh ph 1 0 0 0 Au.Nola c 2 0 0 0 A.Pjols 1b 2 0 0 0 Raleigh c 1 0 0 0 J.Rojas 1b 1 1 1 0 K.Lewis rf 2 0 0 0 J.Upton lf 3 0 1 1 Rdrguez rf 1 0 0 0 Goodwin rf 3 0 0 0 Crwford ss 2 0 1 0 Simmons ss 2 1 0 0 D.Moore ss 0 0 0 0 J.Cstro c 2 0 1 1 M.Smith cf 2 0 0 0 M.Stssi c 1 0 0 0 Hggerty cf 1 0 0 0 P.Wsdom 3b 2 0 0 0 T.Lopes 3b 1 0 0 0

Seattle 000 000 000 — 0 Los Angeles 010 000 10x — 2

E_Crawford (2). DP_Seattle 1, Los Angeles 0. LOB_Seattle 3, Los Angeles 4. 2B_Vogelbach (1), Hanson (1), Rojas (1), Castro (1). SB_Crawford (2), Simmons 2 (2). CS_Hanson (1), Adams (1).

IP H R ER BB SO

Seattle Dunn L, 0-1 1 2-3 1 1 1 1 3 Guilbeau 1 1-3 0 0 0 0 1 Cortes 2 0 0 0 0 2 Brennan 1 0 0 0 0 0 Hirano 1 2 1 1 0 1 Altavilla 1 0 0 0 0 1

Los Angeles Bundy W, 3-0 3 1-3 1 0 0 0 4 Ramirez H, 1 2-3 1 0 0 0 2 Barria H, 1 4 2 0 0 2 2 Cole S, 1-1 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Dunn (Trout), Brennan.

Umpires_Home, Brian Gorman First, Mike Winters Second, Jeff Nelson Third, Mark Carlso.

Advertisement

T_2:29. A_5,062

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.