Brewers 6, Reds 4

Milwaukee Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 39 6 11 5 Totals 32 4 6 4 E.Sgard 3b 3 1 1 0 Cstllns rf 2 0 0 0 Nttnghm 1b 2 1 2 0 Frchild rf 3 0 0 0 Narvaez dh 2 0 1 1 J.Votto 1b 1 1 0 0 Flciano ph 2 1 1 0 Blndino 1b 1 0 0 0 Mrrison 1b 3 0 1 0 Mstakas 2b 2 1 1 1 Freitas c 2 0 1 1 Rdrguez ph 3 0 1 0 Ma.Pina c 3 1 1 0 N.Snzel dh 3 0 0 0 L.Erceg 3b 2 0 0 1 B.Trhan ph 2 0 0 0 O.Arcia ss 3 1 0 0 A.Aqino cf 3 1 1 1 A.Blnco 2b 2 0 0 0 M.Pyton lf 1 0 0 0 B.Gamel rf 2 1 0 0 VnMeter 3b 2 0 1 1 Spnbrgr rf 1 0 0 0 J.India 3b 1 0 1 0 Pterson cf 3 0 2 1 P.Ervin lf 0 0 0 0 B.Trang ss 1 0 0 0 N.Crook cf 1 0 0 0 Rdrguez 2b 3 0 0 1 C.Csali c 2 0 0 0 Segovia cf 1 0 1 0 Stphnsn c 1 0 0 0 Cor.Ray lf 3 0 0 0 K.Frmer ss 3 1 1 1 Aguilar lf 1 0 0 0 Br.Bell 1b 1 0 0 0

Milwaukee 100 201 101 — 6 Cincinnati 004 000 000 — 4

E_Pina (1), Moustakas (1). DP_Milwaukee 1, Cincinnati 0. LOB_Milwaukee 8, Cincinnati 9. 2B_Sogard (2), Nottingham 2 (2), Narvaez (1), Freitas (1), Pina (1), Peterson (2), Moustakas (1), VanMeter (1). HR_Farmer (1). SB_Arcia (1), Aquino (1), Ervin (1).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Peralta 2 2-3 2 3 3 3 2 Andrews 1-3 2 1 1 0 0 Hader 1 1 0 0 0 2 Yardley 1 0 0 0 1 1 Faria W, 1-0 1 0 0 0 0 1 Feyereisen H, 2 1 1 0 0 0 3 Castillo S, 1-1 2 0 0 0 0 1

Cincinnati Castillo 3 2 1 1 0 5 Hendrix H, 1 1 2 2 0 0 2 Mahle L, 0-1; BS, 0-1 3 4 2 2 2 1 Powers 1 1 0 0 0 2 Santillan 1 2 1 1 0 2

HBP_by_Peralta (Blandino), Andrews (Ervin), Faria (Casali).

WP_Andrews.

Umpires_Home, Jansen Visconti First, Gabe Morales Second, Tripp Gibson Third, John Baco.

T_3:01. A_3,643

