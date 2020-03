Brewers 7, Angels 3

By The Associated Press

Los Angeles Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 31 3 7 3 Totals 32 7 9 7 L Stlla 2b 2 0 0 0 Lo.Cain cf 3 0 0 0 J.Jones 2b 2 0 0 0 L.Cstro lf 2 0 0 0 M.Trout dh 2 0 0 0 C.Ylich lf 2 0 1 0 C.Jstus ph 2 1 1 0 Segovia cf 1 1 0 0 A.Rndon 3b 2 0 0 0 K.Hiura 2b 3 0 0 0 K.Mitan pr 1 1 1 1 Dav.Fry 3b 0 1 0 0 J.Upton lf 3 0 0 0 R.Braun dh 3 0 1 0 Avl Jr. lf 1 0 1 0 Leonard ph 0 1 0 0 J.Cstro c 3 0 0 0 Mrrison 1b 3 1 1 1 J.Krger c 0 0 0 1 Dvanney ss 1 0 0 0 Simmons ss 3 0 0 0 Narvaez c 2 0 1 0 L.Rivas ss 0 0 0 0 Mathias 2b 2 0 0 0 Goodwin cf 2 0 0 0 J.Gyrko 3b 2 0 0 0 Hnt Jr. cf 1 0 0 0 Freitas 1b 2 1 2 2 Ta.Ward rf 2 1 2 0 O.Arcia ss 2 1 1 1 G.Mrgan pr 1 0 0 0 Flciano c 2 1 1 2 M.Thiss 1b 3 0 1 1 Pterson rf 1 0 0 0 Pterson 1b 1 0 1 0 Spnbrgr rf 1 0 1 1

Los Angeles 001 000 020 — 3 Milwaukee 000 020 05x — 7

E_Cain (1), Narvaez (2). DP_Los Angeles 1, Milwaukee 2. LOB_Los Angeles 8, Milwaukee 6. 2B_Maitan (1), Aviles Jr. (1), Freitas (2), Feliciano (2). HR_Morrison (3), Arcia (5). SB_Thaiss (1). SF_Kruger.

IP H R ER BB SO

Los Angeles Andriese 4 2 0 0 0 0 Middleton BS, 0-1 1 2 2 2 1 2 Mayers 1 1 0 0 0 3 Buchter 1 1 0 0 1 1 Cole L, 0-1 0 0 3 3 3 0 Keller BS, 0-1 1 3 2 2 0 3

Milwaukee Miller 2 1-3 2 1 1 1 3 Derby 2-3 0 0 0 0 0 Brown 2 1 0 0 1 0 Perdomo H, 2 1 0 0 0 1 3 Jankins BS, 0-1 1 2-3 3 2 2 2 1 Barker W, 2-0 1-3 0 0 0 0 0 Castillo 1 1 0 0 0 2

WP_Castillo.

PB_Castro.

Advertisement

Umpires_Home, Ben May First, Jordan Baker Second, Bruce Dreckman Third, John Baco.

T_3:08. A_6,482

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.