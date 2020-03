Diamondbacks 10, Padres 5

By The Associated Press

San Diego Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 34 5 8 5 Totals 36 10 13 9 Almonte cf 3 1 1 0 K.Marte 2b 3 1 2 0 Lagares cf 2 0 0 0 Mthisen 3b 3 0 2 2 G.Grcia 3b 3 0 0 0 C.Kelly c 3 1 0 0 Mjs-Brn 3b 1 0 1 0 Se.Beer 1b 1 0 0 0 To.Pham dh 2 0 1 1 Escobar 3b 2 1 2 0 E.Qiroz pr 2 0 0 0 M.Ahmed pr 1 0 0 0 B.Dzier 2b 3 0 0 0 C.Wlker dh 3 1 0 1 Beckham 2b 1 0 0 0 D.Ellis ph 0 0 0 0 J.Nylor rf 3 1 1 0 Ja.Lamb 1b 3 1 3 4 Olvares rf 1 0 0 0 Perdomo ss 1 0 0 0 T.Frnce 1b 2 1 1 2 N.Ahmed ss 3 0 0 0 J.Vsler pr 1 0 0 0 Ed.Diaz lf 1 1 1 0 Crnwrth ss 3 0 1 0 P.Smith lf 4 1 1 0 Cstillo pr 1 0 0 0 Mrtinez c 0 0 0 0 Cordero lf 3 1 1 1 Thmpson rf 2 1 1 0 Trmmell lf 1 1 1 0 Rbinson rf 2 0 0 0 F.Mejia c 2 0 0 1 DeLuzio cf 3 1 1 2 Carroll cf 1 1 0 0

San Diego 000 220 001 — 5 Arizona 400 040 11x — 10

DP_San Diego 1, Arizona 0. LOB_San Diego 7, Arizona 13. 2B_Mejias-Brean (1), Cronenworth (1), Mathisen (2), Escobar (1), Lamb 2 (2), Diaz (1), Thompson (2). 3B_Almonte (2), Trammell (1), DeLuzio (3). HR_France (1), Cordero (1), Lamb (1). SB_Almonte (3). SF_Mejia.

IP H R ER BB SO

San Diego Lucchesi 2-3 3 4 4 4 0 Strahm 1 1-3 1 0 0 2 2 Yacabonis 1 0 0 0 0 0 Johnson 1 1 0 0 0 1 Bachar L, 0-1 1 5 4 4 0 0 Miller 1 1 0 0 0 0 Guerrero 2-3 0 1 1 2 1 Feigl 1 1 1 1 2 2 Camarena 1-3 1 0 0 0 1

Arizona Kelly 4 3 2 2 1 3 Bradley W, 1-0; BS, 0-1 1 1-3 3 2 2 2 1 Garcia H, 1 2-3 0 0 0 0 1 Grace 1 0 0 0 1 0 Jimenez 1 0 0 0 0 1 Magnifico 1 2 1 1 0 1

HBP_by_Guerrero (Carroll).

WP_Strahm, Johnson, Feigl.

Advertisement

Balk_Guerrero.

Umpires_Home, Ted Barrett First, Jeff Nelson Second, Adrian Johnson Third, Jansen Viscont.

T_3:21. A_12,375

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.