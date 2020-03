Diamondbacks 10, Reds 2

By The Associated Press

Arizona Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 40 10 15 10 Totals 29 2 3 2 Lcastro cf 3 0 0 0 Akiyama cf 2 0 0 0 T.Snder lf 2 0 0 0 Frchild cf 1 0 0 0 J.Rojas ss 4 1 1 1 J.Votto 1b 3 0 0 0 Ccchini ph 1 0 0 0 I.Isbel 1b 1 0 0 0 St.Vogt dh 3 1 2 0 Cstllns rf 3 1 1 0 Crb Jr. pr 1 2 1 0 B.Brnes rf 1 0 0 0 C.Wlker 1b 2 1 1 1 Mstakas 2b 3 1 1 2 Ke.Cron pr 2 1 1 2 B.Trhan 2b 1 0 0 0 Jon.Jay lf 3 1 2 1 Brnhart c 3 0 0 0 A.Thmas cf 2 0 0 0 J.India 2b 1 0 1 0 Thmpson rf 3 1 2 2 F.Glvis dh 2 0 0 0 Perdomo ss 1 0 0 0 M.Bltre ph 1 0 0 0 I.Vrgas 2b 4 1 1 1 K.Frmer ss 2 0 0 0 Herrera c 1 0 0 0 Dvidson 3b 2 0 0 0 J.Hicks c 3 1 1 1 Fr.Pena c 1 0 0 0 Fltcher rf 1 0 0 0 M.Pyton lf 2 0 0 0 Qrecuto 3b 4 0 3 1

Arizona 000 401 302 — 10 Cincinnati 200 000 000 — 2

DP_Arizona 0, Cincinnati 1. LOB_Arizona 6, Cincinnati 4. 2B_Vargas (2). 3B_Walker (1). HR_Rojas (3), Cron (3), Thompson (4), Hicks (2), Moustakas (2). SB_Locastro (2), Vogt (1), Cribbs Jr. (1).

IP H R ER BB SO

Arizona Clarke W, 1-1 3 2 2 2 2 6 Grace H, 2 2 0 0 0 1 3 Sherfy H, 1 1 0 0 0 0 2 Crichton 1 1-3 0 0 0 1 3 Mella 1 2-3 1 0 0 0 3

Cincinnati Castillo L, 0-2 3 2-3 7 4 4 1 4 Finnegan 1-3 0 0 0 0 1 Lorenzen 1 2 0 0 1 0 Thornburg 1 1 1 1 0 1 Bowman 1 2 3 3 1 1 Carpenter 1 1 0 0 0 1 Lodolo 1 2 2 2 0 2

WP_Mella.

Umpires_Home, Stu Scheurwater First, Jordan Baker Second, Mark Ripperger Third, Sean Barbe.

T_2:55. A_3,619

